Voting des Tages : Sollten die Olympischen Spiele im Sommer 2021 stattfinden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

21. März 2021, 18:00 Uhr

Bei den Sommerspielen in Tokio dürfen wegen der Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Das haben die japanischen Organisatoren in einer Video-Schalte dem Internationalen Olympischen Komitee und den Paralympics-Machern mitgeteilt. Grund für den Beschluss ist die Angst vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus. In Umfragen hatte sich zuletzt eine deutliche Mehrheit der Japaner für eine erneute Verlegung der bereits um ein Jahr verschobenen Sommerspiele oder sogar eine komplette Absage ausgesprochen.

Wir fragen daher heute:

Sollten die Olympischen Spiele im Sommer 2021 stattfinden? Ja, die Menschen brauchen endlich mal wieder eine Ablenkung vom Corona-Virus - und sei es nur auf dem Fernseh-Bildschirm. Nein, angesichts wieder steigender Infektionszahlen ist dieser Sommer nicht der richtige Zeitpunkt für eine Massenveranstaltung. Ja, die Olympischen Spiele sollten stattfinden - aber nur komplett ohne Zuschauer. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.