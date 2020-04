Voting des Tages : Sollten die Corona-Maßnahmen ab dem 20. April gelockert werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

14. April 2020, 18:00 Uhr

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland gelten vorerst bis zum 19. April. Am Mittwoch berät Kanzlerin Angela Merkel in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder über eine mögliche Lockerung der Regeln.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Sollten die Corona-Maßnahmen ab dem 20. April gelockert werden? Ja, das halte ich für sinnvoll. Nein, dafür ist es noch zu früh. Schwer zu sagen, ich bin unentschlossen. zum Ergebnis

