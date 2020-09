Voting des Tages : Sollten Autofahrer im Alter regelmäßig Fahrtüchtigkeit und Fahrschulwissen nachweisen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

21. September 2020, 18:00 Uhr

Er hatte offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren: Ein 87-Jähriger ist am Montag (21. September) in die Gebäudewand eines Hauses in Uetersen gekracht. Am 15. September hatte ein 92 Jahre alter Autofahrer auf der A7 bei Bad Bramstedt offenbar ein Stauende übersehen. Der Mann fuhr relativ ungebremst in die wartenden Autos und löste einen folgenschweren Unfall aus.

Aber: Laut Verkehrssicherheitsbericht der Polizei in Schleswig-Holstein für 2019 sind vor allem junge Fahrer zwischen 18 und 25 Jahren die größte Risikogruppe. In den vergangenen drei Jahren waren „Junge Fahrer“ deutlich stärker gefährdet als andere Altersgruppen, da sie gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil überdurchschnittlich oft bei Verkehrsunfällen verunglücken. Aufgrund des demogragischen Wandels und eines wachsenden Mobilitätsanspruches sind Senioren (ab 65 Jahren) laut Polizei allerdings auch zunehmend als Unfallverursacher am Unfallgeschehen beteiligt und als Verunglückte betroffen.

In Zahlen: 18 bis unter 25-Jährige waren 2019 an 4.441 Unfällen in SH beteiligt, 2.775 wurden von ihnen verursacht. Senioren ab 65 Jahren waren hingegen insgesamt an 5.139 beteiligt. 3.328 dieser Verkehrsunfälle wurden durch sie verursacht.

Wir fragen daher heute:

Sollten Autofahrer im Alter regelmäßig Fahrtüchtigkeit und Fahrschulwissen nachweisen? Ja, ab 65 sollte das Pflicht sein. Das sollte sogar für alle Altersgruppen zur Pflicht werden Nein, entsprechende Regeln sollte es nicht geben. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.