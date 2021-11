Voting des Tages : Sollten auch Apotheken in Schleswig-Holstein künftig gegen Corona impfen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. November 2021, 18:00 Uhr

Weltweit wird bereits in Apotheken geimpft, unter anderem in den USA und in Kanada, und auch in zehn von 27 Ländern Europas ist das erlaubt. Hierzulande ist jetzt die Debatte um impfende Apotheker neu entbrannt. Dabei geht es nicht nur um Grippeschutzimpfungen in Apotheken als bundesweite Regelleistung, wie sie in Schleswig-Holstein als Pilotprojekt bald möglich sind, sondern auch um Corona-Impfungen.

