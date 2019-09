Voting des Tages : Sollten alle Arbeitnehmer an den Klima-Demos am Freitag teilnehmen dürfen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

19. September 2019, 21:00 Uhr

Mitarbeiter der Stadt Kiel dürfen am Freitag nicht während der Arbeitszeit am weltweiten Klimastreik der Bewegung Fridays for Future teilnehmen. „Eine Teilnahme ist Freizeit“, stellte der für Ordnung zuständige Stadtrat Christian Zierau auf Anfrage von shz.de klar. Wer gleitende Arbeitszeit habe, könne „im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten“ nach Absprache mit seinem Vorgesetzten die Arbeit unterbrechen oder früher beenden. Der jeweilige Bereich müsse arbeitsfähig bleiben, auch unter Berücksichtigung von Öffnungszeiten. Wir wollen aus diesem Grund heute von Ihnen wissen: