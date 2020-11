Voting des Tages : Sollte Jogi Löw Trainer der DFB-Elf bleiben?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

15. November 2020, 18:00 Uhr

Die Nationalelf steckt aktuell in einer gleichermaßen selbstverschuldeten wie gefährlichen Doppel-Krise – fußballerisch und in Sachen Akzeptanz. Das schreibt TV-Moderator Gerhard Delling in seiner aktuelle Fußball-Kolumne auf shz.de. Zur Bewältigung gibt es nur ein Gegenmittel: einen exzellenten Krisen-Manager-Trainer! Aber kann Joachim Löw ein solcher sein?

Delling kommt zu dem Schluss: Damit wieder mehr Fans einschalten, bedarf es eines Umdenkens bei Löw – oder eines neuen Bundestrainers.

Deshalb fragen wir heute im Zuge der Länderspiele gegen die Ukraine und Spanien:

Sollte Jogi Löw Trainer der DFB-Elf bleiben? Ja, er hat Deutschland zum Weltmeister gemacht und wird auch diese Krise meistern. Nein, es wird Zeit für einen neuen Trainer. zum Ergebnis

