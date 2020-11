Voting des Tages : Sollte die Bahn eine Reservierungspflicht für Züge einführen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

29. November 2020, 18:00 Uhr

Um die Weihnachtsfeiertage herrscht bei der Bahn normalerweise Hochbetrieb. Wer in den letzten Jahren lieber per Zug als mit dem Auto zu den lieben Verwandten oder Freunden anreiste, erinnert sich vermutlich an volle Bahnsteige und dicht gedrängte Menschen in den Waggons. Es sei denn, er oder sie war so schlau in den Randzeiten zu Reisen. Während ein bisschen Gedränge in den Vorjahren vielleicht als lästig empfunden wurde, könnte es im Pandemie-Jahr zum echten Problem werden. Bund und Länder haben daher am Mittwoch auch zum Thema Bahnfahren neue Beschlüsse gefasst.

Eine verschiedentlich geforderte Reservierungspflicht für Züge wie in anderen Ländern wie Schweden gibt es nicht. Die Bahn und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnen das vehement ab. Sie wollen das "offene System" mit viel Flexibilität unbedingt erhalten.

