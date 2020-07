Voting des Tages : Sollte Deutschland Autos mit Verbrennungsmotor verbieten?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

31. Juli 2020, 18:00 Uhr

Bereits in anderthalb Jahren soll es in Dänemark verboten sein, etwa einen neuen Peugeot 208 zu kaufen – oder einen Nissan Quashqai, einen Renault Clio oder einen Toyota Yaris. Oder irgendein Auto mit Verbrennungsmotor, das weniger als 20 Kilometer pro Liter Diesel oder Benzin schafft. Das entspricht dem in Deutschland gängigeren Verhältnis von fünf Litern pro 100 Kilometer. Mit dieser Forderung will die Sozialistische Volkspartei (SF) im Herbst in die anstehende Verhandlung zur Klimapolitik im Verkehrssektor gehen, berichtet die Tageszeitung „Politiken“. Ab 2028 sollen dann gar keine Benzin- und Dieselautos mehr in Dänemark neu zugelassen werden.

Wir möchten daher heute von Ihnen wissen:

Sollte Deutschland Autos mit Verbrennungsmotor verbieten? Ja, das finde ich sinnvoll. Nein, das finde ich unsinnig. Ich fahre eh schon ohne Verbrennungsmotor. zum Ergebnis

