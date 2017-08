Der Recyclinghof in Tornesch ist oft stark frequentiert. Ganz besonders am Wochenende. Liegt es vielleicht daran, dass die Öffnungszeiten nicht den Kundenanforderungen entsprechen? Oder ist das nicht das Problem. Was denken Sie?

Sollte der Recyclinghof die Öffnungszeiten ändern? Ja. Am Sonnabend nur bis mittags ist viel zu kurz. Unter der Woche zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr schafft ja auch kein Berufstätiger Mensch. Nein. Wer dort hin möchte, wird das jawohl in den jetzigen Öffnungszeiten hinbekommen. Und ein bisschen Geduld ist ja auch nicht zu viel verlangt. zum Ergebnis

von shz.de

erstellt am 18.Aug.2017 | 22:00 Uhr