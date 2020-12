Voting des Tages : Sollte der Corona-Impfstoff sofort zugelassen werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Fast 1000 neue Corona-Tote am Dienstag. Seit Wochen sterben in Deutschland täglich mehrere hundert Menschen an oder mit dem Virus. So hart es klingt: Wären sie geimpft worden und hätten sich nicht angesteckt, könnten sie noch leben.

Noch kann sich auch in Großbritannien oder den USA kein Impfeffekt zeigen: Bevor infizierte Patienten sterben, vergehen zumeist vier, fünf oder sechs Wochen. Zudem wirkt der Impfstoff erst nach einer Zweitimpfung zwei Wochen nach dem ersten Piks. Allerfrühestens sechs Wochen nach der Zulassung wäre also ein erstes Absinken der Todesfälle möglich.

Wir fragen daher heute:

Sollte der Corona-Impfstoff in Deutschland sofort zugelassen werden? Ja, unbedingt. Jede Minute zählt. Nein, ein äußerst sorgfältiges Zulassungsverfahren ist ein Muss. zum Ergebnis

