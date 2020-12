Voting des Tages : Sollte auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

18. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Wie still wird die Silvesternacht im Kreis Pinneberg wirklich? Die Versammlungsfreiheit wurde aufgrund der Corona-Pandemie massiv eingeschränkt. Sogar ein Verkaufsverbot für Böller verhängt.

Doch – anders als in Niedersachsen geplant – gibt es in Schleswig-Holstein kein generelles Abrennverbot. Sprich: Wer noch alte Feuerwerksbestände zu Hause hat, darf diese – Stand jetzt – an Silvester auch in die Luft jagen.

Wir fragen daher heute:

Nach dem Verkaufsverbot: Sollte auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern untersagt werden? Ja, unbedingt. Das wird vor allem die Krankenhäuser entlasten. Nein, Feuerwerk gehört an Silvester einfach dazu. Ist mir egal. Böllern interessiert mich sowieso nicht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.