Voting des Tages : Soll „Der alte Schwede“ dauerhaft vergoldet bleiben?

von shz.de

04. Januar 2019, 22:00 Uhr

Ein riesiger Gold-Nugget am Elbstrand: Hamburgs größter Findling, der „Alte Schwede“, am Strand von Övelgönne erstrahlte nach Silvester plötzlich in Gold. Unbekannte haben den 217 Tonnen schweren und 4,5 Meter hohen Gesteinsbrocken golden angemalt. Nach Regen am Freitag, ist ein Teil der Farbe bereits verschwunden. Es könnte also nur wenige Wochen dauern, bis der Stein wieder seine natürliche Farbe hat. Wir möchten von Ihnen wissen: