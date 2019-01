Region Pinneberg in Kürze : ++Softwarefehler legt 4000 Arztpraxen lahm++Wunsch nach mehr Hallenzeiten++Wirtschaft fordert Stärkung des Flughafens++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

11. Januar 2019, 06:00 Uhr

Elmshorn Aufgrund eines Softwarefehlers konnten gestern 4000 Arztpraxen in ganz Deutschland nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Ein Windows-Update hatte die Arzt-Software Quincy lahmgelegt. Das bestätigte die für das Programm zuständige Frey ADV GmbH gestern auf Nachfrage. Quincy unterstützt die Praxen, von der Dokumentation aller medizinisch relevanter Daten bis zur Abrechnung. Bis in die Abendstunden waren die Techniker des Unternehmens damit beschäftigt, den Fehler zu beheben. Auch Hausarzt Dr. Holger Peters aus Elmshorn beklagte: „Wir mussten unsere Patienten nach Hause schicken, weil ohne das Programm nichts funktioniert.“ Erst abends sei das System wieder angelaufen. „Wir warten nun auf neue Updates seitens der Frey GmbH“, erläuterte Peters.

Wedel Die traditionelle Anhörung der Sportvereine in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses war für Wedels Politik und Verwaltung besonders interessant, weil die Stadt an einer Ausschreibung für einen Sportentwicklungsplan arbeitet. Der Bedarf an zusätzlichen Hallentrainingszeiten ist in den Vereinen besonders hoch, die ohne eigene Sportanlagen auskommen müssen. Dem Wedeler TSV mit eigenen Gebäuden macht hingegen deren Unterhalt die größten Sorgen.

Pinneberg Der Männergesangverein Pinneberg hat zu seiner Jahreshauptversammlung eingeladen und Teile des Programms für 2019 vorgestellt. Unter anderem feiert der Verein dieses Jahr seinen 162. Geburtstag. Doch auch Probleme wurden thematisiert: Der Chor kämpft gegen Überalterung und den Mitgliederschwund. Der Vorsitzende Uwe Asmussen will neue und jüngere Sänger mobilisieren und mit neuen Songs zeigen, dass der Männergesangverein nicht aus der Zeit gefallen ist.

Quickborn Der Awo-Ortsverein unter der Leitung von Elke Schreiber wird sich mit eigenen Veranstaltungen an den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Wohlfahrtsverbandes beteiligen. Los geht es im Februar mit einer Suppenküche. Das hat die Vorsitzende während des Neujahrsempfangs mitgeteilt. Bei dem Treffen lobte Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) das Engagement der Mitglieder und bezeichnete die Arbeit als Bereicherung für das Leben in der Stadt.

Hamburg Mit mehr als 600 Gästen ist am Donenrstag der traditionelle Neujahrsempfang des Unternehmerverband (UV) Nord im Hotel Atlantic über die Bühne gegangen. UV-Nord-Präsident Uli Wachholtz unterstrich, dass die Wirtschaft mit der Politik in Hamburg und Schleswig-Holstein „ganz zufrieden“ gewesen sei. So brauche der Norden ein klares Bekenntnis für einen funktionierenden Hamburg Airport. Der Flughafen sei ein „Schlüsselfaktor für mehr Wertschöpfung “.

Schleswig-Holstein Eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle ist in Schleswig-Holstein gestartet. „Wir haben Kenntnis von Vorfällen, können aber natürlich noch keine Bewertung abgeben“, sagte Leiter Joshua Vogel am Donnerstag. Das bislang bekannte Spektrum reiche von Sachbeschädigungen bis zu Beleidigungen.