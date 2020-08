Voting des Tages : Sofortige Fahrverbote für Raser nur an gefährlichen Stellen — ist das sinnvoll?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

09. August 2020, 18:00 Uhr

Der neue Bußgeld-Katalog für Verkehrsverstöße, der vergangenen Monat in Kraft getreten ist, erhitzte vieler Orts die Gemüter. Die Debatte war unter anderem, ob eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Stundenkilometer innerhalb geschlossener Ortschaften zu einem sofortigen Fahrverbot führen soll.

Jetzt gibt es auf Seiten des Verkehrsministers in Nordrhein-Westfalen und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Überlegung für einen Kompromiss. Danach solle es nur ein sofortiges Fahrverbot geben, wenn innerorts an Schulen und Kitas mit mehr als 21 Stundenkilometern sowie an Autobahnbaustellen mit mehr als 26 Kilometern pro Stunde gefahren wird.

Wir möchten daher heute von Ihnen wissen, wie Sie dazu stehen:

Sofortige Fahrverbote für Raser nur an gefährlichen Stellen — ist das sinnvoll? Ja, der Kompromiss ist sinnvoll. Nein, Tempoverstöße über 21km/h innerorts sollen immer zu einem Fahrverbot führen. Nein, die Regel sollte stattdessen weiter gelockert werden. zum Ergebnis

