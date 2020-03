So verändert Corona die Zukunft

Ein humorvoller Ausblick: Zewa wird umsatzstärkste Marke der Welt, Rellinger Familienvater entwickelt Impfstoff, Zoohandlung wirbt mit Hamsterkäufen

von Jonas Altwein

26. März 2020, 20:35 Uhr

Pinneberg | Wir schreiben Oktober 2020. Die Corona-Krise geht bei Fachleuten hierzulande schon als KlopapierKrise in die Geschichte ein. Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind fast ausschließlich mit Patienten belegt, die sich vor Supermarktregalen oder auf offener Straße um eine der begehrten Rollen des Hygieneartikels geprügelt haben.

Nachdem Klopapier auf Ebay inzwischen Schwarzmarkt-Preise für Super-Bowl-Tickets übersteigt, sagt eine große Drogerie-Kette der Klopapier-Mafia den Kampf an. Schon lange vor der offiziellen Grippe- und Virensaison rationiert das Geschäft den Toilettenpapier-Kauf auf ein Blatt pro Person. „Damit ist sichergestellt, dass wir jeden Kunden bedienen können“, begründet ein regionaler Marktleiter den drastischen Schritt. Ein verärgerter Käufer lässt seinem Unmut freien Lauf: „Die Idee ist nun wirklich für’n Arsch.“

Unterdessen stellt ein Youtuber aus Borstel-Hohenraden ein Tutorial mit den neuesten Falttechniken für Klopapier ins Netz: Die erste Folge mit dem vielversprechenden Titel „Wenn das Blatt sich wendet“ wird gleich ein viraler Hit. Der neue Internet-Star mit dem Pseudonymen „Covid-19“ tönt selbstbewusst: „Dagegen sehen die ganzen Influenza aber alt aus.“



Rellinger Vater entwickelt Impfstoff





Während die Bevölkerung aus Angst vor einem harten Winter vielerorts wie eine Heuschreckenplage über Supermärkte herfällt und nur noch abgegraste Regale und verwaiste Verkaufsflächen zurücklässt, gelingt einem jungen Familienvater aus Rellingen der Durchbruch schlechthin in der Infektionsforschung. Als erster Mensch weltweit entwickelt Markus M. in seinem spärlich beleuchteten Hobbykeller einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Auf Nachfrage erklärt M., der als IT-Experte eigentlich in anderen Fachbereichen zu Hause ist, was ihn zu dieser Höchstleistung angetrieben hat: „Die Monate im Home-Office mit meinen beiden Kindern haben mich nachhaltig geprägt. Sowas Schreckliches wollte ich nie wieder erleben.“ Einziges Manko des medizinisches Coups: Bislang schlagen nur extrem gestresste Väter auf den Impfstoff an.

Weil das Coronavirus auch der Automobilindustrie einen harten Schlag versetzt hat, wurde in Wolfsburg am Auto der Zukunft getüftelt. Anfang November bringt der VW-Konzern die Weltneuheit „Sars-2“ auf den Markt. Der geräumige Kombi mit den Maßen einer Ein-Zimmer-Wohnung besticht durch sein edles Design und die innovative Ausstattung. So sind etwa die Airbags mit einem hochwertigen Desinfektionsmittel befüllt und die vier Sitzflächen durch einen Zwei-Meter-Sicherheitsabstand voneinander getrennt. Im Erste-Hilfe-Kasten befinden sich neben mehreren FFP2-Masken auch Einmal-Kittel und -Handschuhe. VW-Chef Herbert Diess sieht den Ruf des Unternehmens langfristig wiederhergestellt: „Jetzt spricht keiner mehr von irgendwelchen Abgas-Skandalen.“

Die Dreharbeiten zum neuen Hollywood-Blockbuster „Mission to Sars“ müssen derweil für mehrere Wochen auf Eis gelegt werden, nachdem Hauptdarsteller Matt Damon am Filmset leicht anfängt zu husten. Der Schauspieler behauptet zwar, dass dies nur mit der starken Staubentwicklung mitten im Death Valley, dem Drehort des Films, zu tun hat, aus Sicherheitsgründen wird aber vorerst die gesamte Crew in Quarantäne geschickt.



Zewa eröffnet Klopapier-Großmärkte





Nach einer umfangreichen Marktanalyse benennt das renommierte US-Wirtschaftsmagazin Forbes den deutschen Hygieneartikelhersteller Zewa zum umsatzstärksten Konzern weltweit. Die Mannheimer Firma expandiert im Akkordtempo und eröffnet riesige Klopapier-Großmärkte mit einer enormen Produktvielfalt. Bei einer feierlichen Markteröffnung im Pinneberger Raum titelt die lokale Presse: „Der Kreis ist völlig von der Rolle.“

Weil sich die Nachfrage bestimmter Artikel durch die Coronakrise radikal verändert hat, reagieren jetzt auch immer mehr Supermärkte und überarbeiten ihr Angebot sowie die Marketingstrategien. Edeka wirbt neuerdings mit dem Slogan „Wir lieben Desinfektionsmittel“.



Zoohandlung wirbt mit „Hamsterkäufen“





Ein Werbevorstoß einer Zoohandlung aus Quickborn geht unterdessen ziemlich nach hinten los. Als der kleine Familienbetrieb in der Vorweihnachtszeit seine Kunden zu „Hamsterkäufen“ ermutigen will, sieht sich das Geschäft einem massiven Shitstorm in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. Die frustrierte Ladenbesitzerin fühlt sich missverstanden: „Wir wollten doch nur ein neues Zuhause für die kleinen Nagetiere finden.“

Während das Coronavirus weltweit vielen Unternehmen irreparablen Schaden zugefügt hat, sehen sich die Klimaschützer als große Gewinner. Weil die Schadstoffemissionen durch industrielle Einschränkungen spürbar zurückgegangen sind und sich das Verkehrsaufkommen um circa 30 Prozent reduziert hat, rechnen Wissenschaftler nun mit einem Klimawandel der etwas anderen Art.

Experten sprechen von der sogenannten „globalen Erkältung“: „Wenn es so weitergeht, dürfte schon nächsten Winter wieder ordentlich Schnee fallen in Hamburg und Schleswig-Holstein“, prognostiziert ein hochrangiger Meteorologe aus Lörrach.

Ein Verschwörungstheoretiker aus Sachsen macht derweil Greta Thunberg für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich. Die junge Schwedin habe bei ihrer Klimaschutz-Reise durch mehrere Länder der Welt gezielt das Virus freigesetzt, um die Leute davon abzuhalten, mit ihren SUVs durch die Gegend zu fahren und sich auf Kreuzfahrten zu vergnügen. „Was für ein perfider Plan. Dieses Mädchen geht für die Umwelt sogar über Leichen“, so der 35-jährige Sachse.



Fußball-Revolution: DFL stellt auf eSport um





Nachdem die Vorsaison in der Fußball-Bundesliga mit mehreren Geister-Spieltagen zu einem trostlosen Ende geführt wurde, hat die DFL zur Spielzeit 2020/21 auf eSport umgestellt. Die Meisterschaft wird im Mai bei einem Fifa-Turnier zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ermittelt. Als die Internetverbindung bei BVB-Profi Marco Reus im Entscheidungsspiel kurzzeitig abbricht und sich der verletzungsanfällige Nationalspieler beim ruckartigen Gang zu seinem Router einen Muskelfaserriss zuzieht, feiern die Münchner den neunten Titel in Serie. Die Sicherheitsbehörden loben bei der anschließenden Meistersause auf dem Marienplatz das Verhalten der FCB-Anhänger. „Es gab keine Ansammlung von mehr als zwei Personen. Vorbildlich!“

Entgegen des Profi-Sports, der aufgrund der Corona-Ansteckungsgefahr in den Stadien nur noch auf virtueller Ebene stattfindet, dürfen Amateur-Fußballspiele weiter unter freiem Himmel ausgetragen werden. Auch das Thema Nachbarschaftshilfe etabliert sich und veranlasst den Hamburger Fußball-Verband zu einer pikanten Änderung der Regularien. Wenn sich ein Spieler einer Mannschaft nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, darf sich der betroffene Verein umgehend einen Ersatzmann von einem Klub aus der Nachbarschaft holen. Als Oberligist SV Rugenbergen auf diesem Wege sein Sturmproblem in den Griff bekommt und Torjäger Björn Dohrn von Union Tornesch loseist, bringt das Trainer Thorben Reibe auf die Palme: „Was für ein Schwachsinn. Diese Regeländerung ist nicht nur mir ein Dorn im Auge“, poltert der Union-Coach.



Gute Vorsätze: Gar nicht mehr zum Sport





Bei einer repräsentativen Meinungsumfrage von Forsa kommt unterdessen heraus, dass die Mehrheit der Deutschen sich vor allem einen guten Vorsatz für den Jahreswechsel vornimmt. Man will erstmal gar nicht mehr zum Sport gehen – zumindest, bis die Grippesaison vorbei ist.

Um einer neuerlichen Pandemie vorzubeugen, greift der Bund mittlerweile zu erheblichen Vorsichtsmaßnahmen und verbietet den Winter über Versammlungen von mehr als einer Person. Gesundheitsminister Jens Spahn: „Am besten bleiben gleich alle zu Hause.“

In diesem Sinne, liebe Leser: Kommen Sie gut durch die Krise, bleiben Sie gesund – und lassen Sie auch ein bisschen Klopapier für die anderen übrig!