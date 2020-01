Abschlussaufführung : So unbeschwert zeigten sich die Kinder auf der Geschwister-Scholl-Haus-Bühne in Pinneberg

„Das bin ich. Das sind wir“: Das Theater-Projekt mit Identitätssuche gipfelt in einer mutigen und bunten Abschlussaufführung.

28. Januar 2020, 13:00 Uhr

Pinneberg | Sie rennen über die Bühne. Sie gackern und schreien. Sie sind albern, geradezu verschroben. Dann schnappen sie sich schräge bis schon peinliche Outfits und verkleiden sich damit zu Omas, Vater, Mutter sogar zu Babys und spielen. Sie schlüpfen in die Rollen und spielen immer wieder ein und dieselbe Szene in unterschiedlichen Stimmungen. Sie zeigen Trauer, Angst, Hoffnung sowie Freude, lassen ihren Gefühlen freien Lauf, offenbaren mutig ihr Innerstes und haben einen Mordsspaß dabei.

Das bin ich und das sind wir

Fünf Mädchen und acht Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren standen kürzlich auf der Bühne des Geschwister-Scholl-Hauses (GSH) in Pinneberg. In den vergangenen Monaten hatten sie am Projekt „Das bin ich. Das sind wir“ der beiden Theaterpädagoginnen Charlotte von Blomberg und Klara Strodmeyer vom Künstlerverein Rhizomen aus Hamburg teilgenommen.

Am Ende präsentierten sie ihren Eltern und Mitschülern in einer Abschlussaufführung, was sie während der wöchentlichen Treffen sowie erstmalig einer kompletten Ferienwoche gemeinsam erarbeitet haben. Die 13 Kinder spielten dabei Theater, und zwar in seiner reinsten Form und in aller Ausgelassenheit an dem Sich-erleben-dürfen, Sich-ausprobieren auf dem Weg zur Selbstfindung und zur eigenen Identität.

„Zusammen haben wir 298 Zähne, zwei Kopfrisse, eine Hand gebrochen, zwei Daumen gestaucht einen Fuß gebrochen.“ „Wir sprechen zwölf Sprachen.“ „Meine Lieblingsbeschäftigung ist Tanzen.“ „Ich trinke gern Chai.“ „An uns ist gleich, dass wir alle gern Theaterspielen.“ Von Blomberg und Strodmeyer ging es bei diesem Projekt, das sich vor allem an Kinder aus struktur- und sozialschwachen Familien richtete, um ein Ich-Bewusstsein sowie die Stellung innerhalb einer Gruppe.

Sich ausprobieren statt starren Konzepten folgen

Bei ihrer Arbeit geben die zwei Theaterpädagoginnen niemals ein starres Konzept vor. Sie ermutigen ihre jungen Akteure vielmehr, sich in einer geschützten Atmosphäre auszuprobieren, sich selbst und andere wahrzunehmen, eigene Gefühle, Stärken sowie Schwächen zu reflektieren. Gefördert wurde das Projekt im Rahmen von „Künste öffnen Welten“ der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ).

Es war bereits ihr drittes. Im vorherigen brachten Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren allerlei „Extremes“ auf die Bühne. Da darf man schon gespannt sein, mit welcher Idee von Blomberg und Strodmeyer das nächste Mal ins Geschwister-Scholl-Haus kommen.