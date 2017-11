Die Schandflecken sollen weg : So soll Graffiti-Kunst helfen Ellerbek zu verschönern

vergrößern 1 von 2 Foto: Caroline Hofmann 1 von 2

von Caroline Hofmann

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:01 Uhr

Ellerbek | Die Rückseite der Harbig-Halle, ein Tor am Kulturtreff im Rugenbergener Mühlenweg, ein Stromkasten im Röpenkampsweg oder an der Pinneberger Straße. Die Standorte haben eines gemeinsam: An allen sind Graffitis zu finden. Doch mit Kunst haben diese wenig zu tun. Lediglich Initialen in kargen Grautönen sind dort zu sehen. Das soll sich nach Meinung des 26-jährigen Ellerbekers Lukas Krämer jedoch bald ändern. Er möchte die Gemeinde auffrischen. Seine Ideen und bisher realisierte Projekte stellte er den Mitgliedern und Besuchern des Ellerbeker Schulausschusses vor.

Für Krämer gibt es zwei gute Gründe, warum er das Projekt in Ellerbek realisieren möchte: „Zum einen möchte ich die jüngere Generation an die Kunst heranführen. Zum anderen möchte ich natürlich meine eigenen künstlerischen Ziele an einem bestimmten Raum sichtbar machen“, erklärte der 26-Jährige. So könne er sich Workshops mit Jugendlichen vorstellen. Warum gerade Ellerbek? „Ellerbek ist für mich ein Stück Heimat“, so Krämer. Er ist in Ellerbek aufgewachsen und hat drei Jahre lang Kommunikationsdesign studiert, ehe er in Hamburg das Studium für freie Kunst begann. Sein Ding sind abstrakte Formen. „Mich interessiert das Spiel mit den Formen“, erklärte Krämer. So hat er bereits das Bethesda Krankenhaus in Stuttgart mit Mikroskopstrukturen verschönert. Auch eine Bahnunterführung in Stuttgart wurde von dem Studenten bereits gestaltet.

Krämer hat sich die Gemeinde einmal genauer angeschaut. „Viele schmuddelige Ecken gibt es in Ellerbek gar nicht“, bilanzierte er. Dennoch habe er ein paar Stellen gefunden. Diese fotografierte er und zeigte den Ausschussmitgliedern mit Hilfe einer Animation, welche Kunstwerke er dafür im Sinn hat. „Es sind nur Vorschläge. Ich würde sehr eng mit der Gemeinde zusammenarbeiten und die Wünsche einarbeiten“, betonte der Ellerbeker. Es gehe ihm nicht nur darum, sich selbst zu verwirklichen, sondern die Vorstellungen der Gemeinde zu berücksichtigen.

Dass die neu gemalten Graffitis nicht von anderen Sprayern zerstört oder übermalt werden, könne er nicht garantieren. „Ich kann da keine 100-prozentige Sicherheit geben. Es gibt einen Kodex, dass Bilder nicht übermalt werden, aber viele denken, dass Graffiti schmuddelig sein müssen“, erklärte der 26-Jährige.

Bei den Ellerbeker Politikern stießen seine Ideen auf Zustimmung und Begeisterung. Dennoch interessierten sie auch die Kosten für das Projekt. „Je detaillierter das Bild ist, umso länger brauche ich natürlich dafür“, sagte Krämer. Normalerweise nehme er 70 Euro pro Quadratmeter. „Ich bin jedoch sehr abgeneigt, ein hohes Honorar zu verlangen und dann kommt das Ganze hier nicht zustande. Solange meine Materialkosten von der Gemeinde gezahlt werden, können wir über den Rest reden“, sagte der Künstler. Es liege in seinem Interesse, dass überhaupt etwas passiere. Auch Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP) war von der Idee des Studenten überzeugt. „Für mich ist das auf jeden Fall Kunst.“

Als erster Schritt sollen nun geeignete Gemeindeflächen gesucht werden, die verschönert werden können. „Dann können Sie uns einen Kostenvoranschlag und vielleicht ein Konzept erstellen und wir entscheiden darüber“, lautete sein Vorschlag. Dem stimmten die anderen Ausschussmitglieder einstimmig zu.