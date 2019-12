Aussortieren nach Feiertagen : So lief die Tauschbörse für Weihnachtsgeschenke in Pinneberg ab

Einige Pinneberg nutzen die Tauschbörse der Initiative „Von uns für uns“ in Waldenau-Datum, um den Gabentisch aufzuwerten.

26. Dezember 2019, 20:23 Uhr

Puppen, Schokoladenweihnachtsmänner, einen Kalender und andere Kleinigkeiten drapierte Erika Lühmann gestern bei der Geschenktauschbörse im Gemeinschaftshaus Alte Schule in Waldenau-Datum. „Jeder bekommt ungeliebte Geschenke. Wir sind Sammler und da bleibt viel liegen“, sagte Lühmann. Seit Jahren sammelt sie Volvo-Modelle. Ihr Mann Claus ist als Puppendoktor unter anderem beim Pinneberger Repair Café aktiv.

„Wir haben viele doppelt und aussortiert. Auch Bücher, die wir einmal gelesen haben. Mit über 70 Jahren muss man sie ja nicht zweimal lesen. Dafür bleibt nicht genug Zeit“, sagte Erika Lühmann. Einiges aus der Sammlung wanderte auf die Tische, um bei der Tauschaktion der Initiative „Von uns für uns“ einen neuen Besitzer zu finden. Erika Lühmann zeigte auf zwei Schokoladenweihnachtsmänner: „Ich kann mir nicht vorstellen, denen den Kopf abzubeißen. Da esse ich lieber eine Tafel Schokolade. Vielleicht hat jemand weniger Hemmungen.“

Nachhaltig und praktisch

„Ich habe es mir bei Facebook markiert und wurde heute morgen an die Veranstaltung erinnert“, sagte Martina Ofterdinger. Sie wollte gestern stöbern. „Ich finde die Idee toll – vor allem auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Man bekommt so viel Geschenke, die man nicht braucht“, sagte sie. Klare Ziele hatte sie nicht: „Ich bin offen für alles. Was mir gefällt, wird mitgenommen.“ Ihr Mann Gerd hielt sich abseits: „Ich bin heute nur Mitläufer.“ Kurz bevor beide gehen wollten, wurde Martina Ofterdinger doch noch fündig. Eine neue Umhängetasche wechselte den Besitzer. „Getauscht wird ja auch, wenn man Geld für etwas gibt“, sagte sie und hielt die Tasche in die Kamera. Die Verkäuferin intervenierte sofort:

„Das geht nicht. Das darf meine Schwiegermutter nicht sehen.“ Eine Verkäuferin

Das gleiche galt für den Stollen, den sie am Ende verschenkte: „Wir mögen Stollen vorn und hinten nicht, bekommen ihn aber jedes Jahr geschenkt. Ich habe schon versucht, ihn an die Kollegen auf der Arbeit zu verschenken. Da wollte ihn aber auch niemand.“ Videospiele und Bücher lagen auf dem Tisch vor ihr. „Das sind alles Dinge, die wir dieses und letztes Jahr geschenkt bekommen haben. Ich finde es gut, dass andere heute etwas mitnehmen können, über das sie sich freuen. So muss ich es nicht wegschmeißen. Das fände ich auch schade. Ich will auch gar nicht tauschen, sondern einiges nur loswerden.“

Veranstalter positiv überrascht

„Es lief besser als erwartet“, sagte Carmen Ehrhardt von der Initiative „Von uns für uns“. Etwa 20 Tauschwillige kamen in den drei Stunden. „Als wir aufgebaut haben, habe ich zu meiner Schwester gesagt, dass ich befürchte, dass niemand kommt. Daher bin ich begeistert.“ Überrascht war Schwester Verena Brammer vor allem von der Besucherstruktur: „Ich dachte, dass Kinder kommen, die Geschenke der Großeltern tauschen, nicht dass Großeltern kommen, die die Geschenke der Enkel tauschen.“

Als nach gut zweieinhalb Stunden abgebaut wurde, wurden einige Dinge für die Tombola des Waldenau-Datumer Erntedankfests gespendet. „Das ist klasse“, freute sich Ehrhardt. „Ich finde es gut, dass es auch einige Transaktionen gab, wenn auch meistens Ware gegen Geld getauscht wurde.“ Im kommenden Jahr soll die Aktion fortgesetzt werden – wieder am 2.Weihnachtsfeiertag. „Die Aktion lebt, wir brauchen aber mehr aktive Tauscher“, sagte Carmen Ehrhardt.