Endlich Platz zum Spielen : So läuft der Offene Ganztag in Schenefeld

Seit einem Jahr sind die Räume für den Ganztag in der Altgemeinde fertig. Seitdem hat sich viel verändert.

von Tanja Plock

13. Juli 2019, 12:00 Uhr

Schenefeld | Seit genau einem Jahr können die Schenefelder Kinder die neu umgestalteten Räume der Grundschule Altgemeinde nutzen. Im zurückliegenden Halbjahr wurden noch die letzten Restarbeiten ausgeführt. Nun kann ohne Baulärm unter der Regie des Trägers Rasselbande gespielt werden. Außerdem können die Mädchen und Jungen ihre Hausaufgaben im Offenen Ganztag erledigen. Zeit für einen Zwischenstand: Bei einem Besuch mit Petra Krause, Rasselbanden-Geschäftsführerin, und Bauamtschef Andreas Bothing haben wir uns die neue Spielstätte mal genauer angesehen.

Hintergrund: Träger Rasselbande Für Jungen und Mädchen im Grundschulalter ist der Verein „Rasselbande“ in der nachschulischen Betreuung der größte Anbieter in Schenefeld. Die nachschulische Betreuung wurde jetzt ausgegliedert, eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft gegründet, die die Betreuungsklassen organisatorisch verwalten wird. Die neue Gesellschaft wird von der hauptamtlichen Geschäftsführerin Petra Krause geführt. Der Verein „Rasselbande“ ist 100-prozentiger Gesellschafter.

Krause und Bauamtschef Bothing sind froh, dass alles fertig ist. Auch das Treppenhaus wurde erneuert – inklusive Fahrstuhl.

Tanja Plock

Zusammen mit der Gorch-Fock-Schule werden nach den Sommerferien insgesamt 260 Kinder betreut, berichtet Krause. 120 in der Altgemeinde, 140 in der Gorch-Fock-Schule. Mehr Schüler werden nicht angenommen, weil die Betreuer in der Gorch-Fock-Schule aufgrund der Verzögerung der Bauarbeiten noch die regulären Schulräume nutzen müssen. Geschäftsführerin Krause erläutert die Vorzüge der neuen Räume:

In der Grundschule Altgemeinde profitieren die Lütten hingegen bereits vom Ausbau der Infrastruktur. 1,49 Millionen Euro hat der Umbau die Stadt gekostet. Gestartet war die Politik mit einem Kostenrahmen von 1 Million Euro, berichtet Bothing. Allerdings sei die gewünschte Ausführung teurer gewesen als veranschlagt. Dazu komme das aktuell hohe Preisniveau der Handwerker. „Jetzt sind nur noch Kleinigkeiten zu tun. Im Grunde ist alles fertig“, sagt Bothing.

Seitdem ist viel passiert: Die ehemaligen Schulungsräume der Volkshochschule sind umgebaut, das Foyer im Obergeschoss verkleinert und ein zusätzlicher Raum geschaffen worden. Die Schüler haben eine voll ausgestattete Mensa mit Küche, die auch von den Klassen für den Unterricht genutzt wird.

In der neuen Mensa können bis zu 225 Mädchen und Jungen essen. An diesem Tag gibt es die Hauptspeise vieler Kinder: Pizza.

Tanja Plock

Es gibt neue sanitäre Einrichtungen und moderne Mitarbeiterräume. Fünf Funktionsräume gibt es nun. In dem ersten wird an diesem Nachmittag fleißig gemalt. Gleich nebenan stehen Gesellschaftsspiele im Fokus.

Konzentriert beim Brettspielen: Elfi (links) und Zoey sind froh über die neuen Räume an der Grundschule.

Tanja Plock

Im nächsten beschäftigen sich einige Mädchen mit Rollenspielen, werden kurzerhand selbst zu Kauffrauen oder verstecken sich in der Höhle.

Im Action-Zimmer toben die Kleinen durch die Gegend, spielen Tischtennis oder klettern an einem Gerüst hoch. Auch für die Erledigung der Hausaufgaben gibt es einen Bereich. Sportlich geht es am Klettergerüst zu.

Tanja Plock

„So wie es hier läuft, ist es wunderbar“, findet Krause. „So viel Platz zu haben ist schon toll.“ Bei den Planungen der neuen Räumlichkeiten habe man bewusst eigene Bereiche für die Ganztagsbetreuung geschaffen, damit die Kinder nicht das Gefühl haben, den ganzen Tag in der Schule zu verbringen. Sie ergänzt:

Wir wollten hier keine Hamburger Verhältnisse. Es sollte eine echte Bereicherung für Eltern, Schüler und die Rasselbande werden.Und das hat auch geklappt. Petra Krause

Insgesamt 35 Mitarbeiter sind derzeit bei der Rasselbande beschäftigt. „Manche Kinder sind echt fertig nach der Schule. Wir müssen individuell auf die Kinder eingehen“, betont Krause. Deshalb soll eine gute Mischung aus Spielen und Ruhe möglich sein. Wöchentliche Workshops wie Nähen und Theaterspielen sorgen für Abwechslung. „Es läuft gut bei uns“, ist sich Krause sicher. „Wir haben uns alle viel Gedanken gemacht, wie die Betreuung organisiert werden soll. Und wir sind dankbar, dass die Stadt uns an dem Prozess beteiligt hat. Das war echt eine gute Zusammenarbeit“, fasst die Geschäftsführerin zusammen. Zwar sei die Umbauphase auch anstrengend gewesen, aber das Durchhalten habe sich gelohnt.

Durchhalten muss die Rasselbande auch an der Gorch-Fock-Schule. Zwar gehen die Arbeiten dort wie berichtet nun planmäßig voran, aber die Betreuung der Grundschüler am Nachmittag sei ohne die fertigen Räume schwieriger, weiß Krause. In den Ferien werden alle Kinder an der Grundschule Altgemeinde betreut. Ohnehin möchte Krause die Kinder beider Schule emotional näher zusammenbringen – vereint unter dem Dach der Rasselbande.