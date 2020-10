In eigener Sache : So kam es zur Verwirrung um die „Frage des Tages“

Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse einer Frage zur Maskenpflicht im Unterricht ist uns ein Fehler unterlaufen. Das sind die Hintergründe.

05. Oktober 2020

Kreis Pinneberg | Liebe Leserinnen und Leser, die Abstimmung unserer am vergangenen Wochenende (3. und 4. Oktober) gestellten Frage des Tages zum Thema Maskenpflicht im Schulunterricht hat nicht nur in Sozialen Netzwerken für viele Fragen und Diskussionen gesorgt. Die Redaktion haben auch mehrere E-Mails erreicht. Im Sinne größtmöglicher Transparenz möchten wir Ihnen die Hintergründe dazu hiermit erläutern.

Festzuhalten ist: Die in den sieben Tageszeitungstiteln des A.Beig-Verlags in der Ausgabe am Montag (5. Oktober) veröffentlichte Auswertung ist falsch. Die Zahlen entsprachen nicht dem letzten Stand am Sonntagabend (4. Oktober). Das war ein Versehen unsererseits. Für diesen Fehler bitten wir um Entschuldigung.

Auf die Frage „Schüler ab der fünften Klasse müssen im Unterricht Maske tragen – wie stehen Sie dazu?“ gab es keine Mehrheit, die die Maßnahme als richtig erachtet. Vielmehr hatten sich zum Ende der Abstimmung am Sonntag, 18 Uhr, fast 70 Prozent der Abstimmungsteilnehmer dafür ausgesprochen, dass eine Maskenpflicht in der Schule überflüssig sei.

Mehr als 120 Mal soviele Teilnehmer

Die Entstehung dieses Ergebnisses hat allerdings einen Hintergrund. Zum Verständnis: Während bei einer „normalen“ Frage des Tages im Schnitt zirka 400 Abstimmungen zu verzeichnen sind, waren es im aktuellen Fall mehr als 49.000. Diese enorme Differenz lässt sich vermutlich unter anderem dadurch erklären, dass insbesondere in Sozialen Netzwerken massiv dafür geworben wurde, an der Umfrage teilzunehmen. So wurde das Voting unter anderem in den Facebook-Gruppen „Corona-Pandemie fällt heute aus“ (rund 40.000 Mitglieder), „Gegen die Coronadiktatur in Österreich − Die Demogruppe“ (20.000 Mitglieder) und „Corona-Wahnsinn“ (1800 Mitglieder) veröffentlicht. Entsprechendes Abstimmungsverhalten dürfte die Folge gewesen sein.

Es ging hin und her

Allerdings haben offensichtlich auch Befürworter der Corona-Schutzmaßnahmen mobil gemacht. Während am Sonnabendmorgen 92 Prozent der Teilnehmer (mehr als 7000 Stimmen) fanden, dass eine Maskenpflicht überflüssig ist, waren am Sonnabendnachmittag 64,3 Prozent dafür, dass eine Maskenpflicht genau die richtige Entscheidung ist. In absoluten Zahlen: 14.700 Nutzer haben in knapp sechs Stunden dafür abgestimmt.

Emotional aufgeladene Diskussion

Das, liebe Leserinnen und Leser, zeigt eindrucksvoll, wie umstritten und emotional aufgeladen der Umgang mit dem Coronavirus derzeit in Deutschland diskutiert wird. Diese Diskussion versuchen die 40 Redakteure des A.Beig-Verlags sowie die mehreren hundert Redakteure der Partnerverlage von shz.de und NOZ bestmöglich abzubilden. Mitnichten ist es dabei so, dass es Vorgaben bezüglich der Berichterstattung oder gar Manipulationen bei Umfragen gibt. Hier ist bedauerlicherweise ein Fehler entstanden, für den wir uns entschuldigen. Grundsätzlich nehmen wir Journalisten unsere Aufgaben wahr, die für den freien Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung unabdingbar sind.