Anstoss – Die HSV-Kolumne : So ist Bobby Wood sein Geld nicht wert

vergrößern 1 von 1 Foto: PT 1 von 1

von Lars Zimmermann

erstellt am 26.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Hamburg | Wird Bobby Wood der zweite Pierre-Michel Lasogga? Lasogga spielte eine gute Saison beim HSV, bekam als Belohnung einen üppigen Vertrag und baute immer mehr ab. Das Reservistendasein brauchte ihn aber nicht weiter zu stören. Die Millionen flossen schließlich trotz allem weiter auf sein Konto. Die Erfahrungen mit Lasogga haben den HSV nicht klüger gemacht. Anders ist es nicht zu erklären, dass der Dino den Vertrag mit Wood nach nur einem Jahr gleich bis 2021 verlängert hat. Das Jahresgehalt des Amerikaners soll sich dadurch auf etwa drei Millionen Euro verdoppelt haben. Sein Geld war der Stürmer in dieser Saison nicht einmal annähernd wert.

Seine Vertragsverlängerung war vermutlich eine Panikreaktion. Die Hamburger befürchteten, dass Wood wechselt und der Verein dann ohne bundesligatauglichen Stürmer dasteht. Zudem wurde er von den Verantwortlichen und der Öffentlichkeit besser gesehen, als er tatsächlich ist. Nüchtern betrachtet war der immense Gehaltssprung nämlich schon in der Sommerpause nicht zu rechtfertigen. Wood erzielte in seiner ersten Bundesligasaison fünf Tore. Das ist passabel, aber bestimmt nicht mehr. Zudem zeigte sein Trend auch in der Rückrunde mit neun Ligaspielen in Folge ohne Treffer schon deutlich nach unten. Er überzeugte zwar trotz Flaute mit enormer Laufbereitschaft. Aber das reicht nicht aus, um sich auf Dauer in der ersten Liga zu behaupten. Zumal in dieser Saison häufig nicht einmal der Einsatz stimmte.

Sicherlich war der Stürmer ständig durch Verletzungen gehandicapt. Aber trotz allem bleibt als nüchternes Fazit: Was Wood an den ersten Spieltagen abgeliefert hat, war mangelhaft bis ungenügend. Bleibt nur zu hoffen, dass der Amerikaner bald die Kurve kriegt. Ansonsten hat der Dino wieder einmal Millionen in den Sand gesetzt.