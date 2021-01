So hat sich Schenefeld in den 20 Jahren verändert

Daten vom Statistikamt Nord / So steht Schenefeld im Vergleich zu Nachbarn

Avatar_shz von Dietmar Vogel

10. Januar 2021, 13:41 Uhr

Schenefeld | Geburten- und Sterberate, Zu- und Abzüge, Bevölkerungsdichte sowie Durchschnittsalter: Wie hat sich Schenefeld in den vergangenen 20 Jahren seit der Jahrtausendwende verändert? Ein Blick in die Statistik verrät: Schenefeld ist dichter zusammengerückt und älter geworden. Das verraten die Daten, die das Statistikamt Nord sammelt und auf seiner Website veröffentlicht.



Wachstum von fast neun Prozent





Schenefeld startete mit 19 332 Einwohnern in das Jahr 2020. Zwanzig Jahre zuvor waren es noch 17 797 – das entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent. Damit liegt die Düpenaustadt knapp über dem Kreis Pinneberg: Im Durchschnitt sind die hiesigen Städte und Gemeinden um 8,4 Prozent gewachsen.

Die Familienplanung der Schenefelder ist jedoch nicht der Grund für das Bevölkerungswachstum. Denn die sogenannte natürliche Bevölkerungsbewegung – also die Differenz aus Gestorbenen und Geborenen – ist negativ. In den jüngsten Daten des Statistikamts sind 203 Gestorbene und 144 Lebendgeborene aufgeführt. Das Saldo ist mit 59 ein Vielfaches höher als 2000. Denn zur Jahrtausendwende bekamen die Schenefelder noch mehr Kinder und es wurde weniger gestorben: 161 Neugeborenen standen insgesamt 165 Gestorbenen gegenüber.





Überdurchschnittlich viele Zuzüge







Schenefeld wird immer älter





Schenefeld wächst also nur, weil sich immer mehr Menschen ein Zuhause in der Stadt an der Grenze zu Hamburg suchen. Mit 1593 Zu- und 1484 Abzügen hatte die Stadt zu Beginn von 2020 109 Bewohner mehr als im Vorjahr. Das sogenannte Wanderungssaldo ist mit zwei Unterbrechungen in den vergangenen zwanzig Jahren durchwegs positiv geblieben. Nur 2005 und 2008 zogen mehr Menschen aus Schenefeld fort, als hin. Vergleicht man die Wanderungsbewegungen mit anderen ähnlich großen Gemeinden in Schleswig-Holstein, so sind sie höher als im Durchschnitt. Mit dem Bevölkerungswachstum ist natürlich auch die Bevölkerungsdichte gestiegen. 2000 lebten noch 1781 Schenefelder auf einem Quadratkilometer. Zur Jahreswende 2020 waren es 1935. Damit steht die Düpenaustadt aktuell an dritter Stelle – nach Elmshorn (2340) und Pinneberg (2027).Eine Sache ist in den vergangenen Jahren gleich geblieben: Mehr als die Hälfte der Schenefelder sind weiblich. Zur Jahrtausendwende waren es 51,1 Prozent, zum Jahresbeginn 2020 51,4 Prozent. Dafür ist die Düpenaustadt älter geworden. Während der Durchschnitts-Schenefelder 2000 noch 41,8 Jahre als war, ist er in der Gegenwart 46,1 Jahre alt.

Damit einhergeht ein Wandel in den Proportionen der Altersgruppen. Zwar sind die 30- bis 49-Jährigen weiterhin die größte Kohorte, doch machte diese 2000 noch 33,3 Prozent der Bevölkerung aus. Zwanzig Jahre später waren es nur noch 25,5 Prozent. Die 50- bis 64-Jährigen waren und sind die zweitgrößte Altersgruppe: Seit der Jahrtausendwende ist sie von 23,1 auf 24,4 Prozent gestiegen. Stark zugenommen hat die Gruppe der 65-Plus. Vor genau 20 Jahren machten sie 14,9 Prozent der Bevölkerung aus, zum Beginn von 2020 dann 23,2 Prozent.