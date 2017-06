So gut wie Jarik Foth liest niemand

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Nach einem Marathon über die Klassen- und Schulebene, den Kreis Pinneberg und das Land Schleswig-Holstein bis hin zur Bundesebene steht jetzt fest: Der zwölf Jahre alte Jarik Foth (Foto) ist Deutschlands bester Vorleser. Hinter dem Schüler des Quickborner Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums liegen drei aufregende Tage in Berlin, wo er – ein Kamerateam ständig in seiner Nähe – gegen 15 andere Landessieger in einem Studios des RBB antrat. Was die Jugendlichen leisteten, ist Gegenstand einer Dokumentation, wird am 8. Juli um 17.45 Uhr im Kika zu sehen sein. Für Jarik Foth ein weiterer Höhepunkt, nachdem er schon seit seinem Sieg auf Landesebene für Hörspielproduktionen gebucht wird.

„Ich habe mir nie vorgenommen, so weit zu kommen. Und Hoffnungen habe ich mir auch keine gemacht“, sagt der Meister-Vorleser im Rückblick. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum er vergleichsweise entspannt in die einzelnen Wettbewerbe gestartet ist. Bis auf den letzten in Berlin. „Dass das so groß werden würde, habe ich nicht gewusst.“ So groß, das bedeutete 300 Zuschauer im Publikum, die Jury, drei Kameras, Hunderte von Scheinwerfern und ein Abstecher in die Maske vor Beginn der Veranstaltung.

Seine Eltern Doro und Pete konnten ihm nicht helfen, das Lampenfieber zu besiegen. Bei der Ankunft in Berlin mussten sie ihren Sohn in der Obhut von Betreuern lassen, die ihn in einer Jugendherberge auf seinen Wettbewerbsbeitrag vorbereiteten. „Unsere Bücher haben wir erst einen Tag vorher zugeteilt bekommen.“ Jarik bekam Sam Packhams Roman „Stumme Helden lügen nicht“, in dem die Geschichte des 15 Jahre alten Chris erzählt wird, der den Tod seines besten Freundes verarbeiten muss.

„Ich habe mir die Geschichte von unseren Betreuern erzählen lassen. Ich muss sie kennen, sonst finde ich mit der Passage, die ich lesen soll, nicht den Anschluss“, sagt Jarik. Und der ist ihm wichtig, damit er in die Atmosphäre des Buchs eintauchen kann und sich Bilder in seinem Kopf entfalten. „Wenn ich die sehe, weiß ich, wie ich lesen muss.“ Dass sich dieses Talent entwickeln konnte, verdankt er wohl auch seinem „weltbesten Patenonkel“ Jürgen. „Er unterstützt mich immer und hat mich zum Lesen gebracht“, sagt Jarik.

Inzwischen hat sich der Wirbel um seinen Sieg gelegt, den Konfetti-Regen und die Glückwünsche seiner Mitschüler hat er genossen. Jetzt kann sich der Sechstklässler, der sich auch schon mal die Bücher des Wissenschaftlers Stephen Hawking vornimmt, wieder seinen anderen Hobbys widmen. Und dafür braucht er Zeit, denn Jarik spielt Tennis, macht Taekwondo, taucht, surft, spielt Geige und fotografiert leidenschaftlich gern. Am liebsten in Afrika und Thailand.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 28.Jun.2017 | 16:29 Uhr