Aus dem neuen Stadtgespräch : So grillt man richtig

Pinneberg | Unter freiem Himmel an einem lauen Sommerabend grillen ist die Verkörperung eines ganz bestimmten Lebensgefühls. Grillen steht für Genuss. Freiheit. Unbekümmertheit. Und Rückbesinnung auf das Ursprüngliche. Das moderne Wort dafür ist Vintage. Und im Zuge des aktuellen Vintage-Hypes, der sich auf Mode, Möbel und Deko wie ein Schnupfenvirus ausgebreitet hat, hat auch das Grillen einen unerhörten Schub erfahren. Nur nennt man es jetzt nicht mehr Grillen. Man nennt es aus Barbecue. Weil es so köstlich nach larmoyanter Südstaaten-Lässigkeit klingt.

Der Siegeszug Grills ist das beste Beispiel dafür. Mehr als 200 Millionen Euro setzte das Unternehmen 2015 um, zirka 40 000 Menschen buchen jährlich einen Kurs an einer der 29 Webergrillakademien bundesweit und die Konzernleitung spricht von einem jährlichen Umsatzwachstum „konstant im zweistelligen Bereich“. Der Gesamtmarkt für Grillen und Grillzubehör soll mittlerweile einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro haben.

Aber wie grillt, pardon, veranstaltet man denn nun ein modernes Barbecue? Einer, der es wissen muss, ist Marc Hellmund (47). Der gelernte Koch und Küchenmeister betreibt mit seiner Frau Regina die Kochschule Kochspass in Holm. Vor zwei Jahren erweiterten sie ihre Kochschule um ein Grillstudio und eine Grillakademie, in der sie Grills der Marke Napoleon vertreiben. Marc erklärt wöchentlich in Kursen, wie modernes Barbecue funktioniert und hat dem Stadtgespräch seine fünf besten Tipps verraten:

Zeit: „Am allerwichtigsten ist es, sich Zeit zu nehmen“, sagt Marc. „Grillen und Barbecue sind heute mehr als Wurst und Nacken. Grillen ist das neue Kochen.“ Viele Griller seien viel zu ungeduldig. „Gerade beim Barbecue kommt es auf das langsame Garen und Genießen an.“

Hitze: „Statt darauf zu schauen, wie viel Grad der Grill schafft, konzentrieren wir uns heute darauf, rückwärts zu grillen“, sagt Marc. Rückwärts? „Früher heizte man den Grill immer so weit hoch wie es ging und legte das Fleisch direkt darauf, damit sich die Poren schließen“, erklärt Marc. „Aber Fleisch hat gar keine Poren.“ Schrumpfen würde es nur, wenn es nicht richtig abgehangen ist. „Heute beginnen wir eben rückwärts: Bei niedrigen Temperaturen arbeiten wir uns langsam zu der gewünschten Kerntemperatur vor, um schonend zu garen“, sagt er. Erst zum Schluss werde für das perfekte Branding hochgeheizt.

Produkte: „Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Produkte auf Frische und Regionalität“, sagt Marc Hellmund. „Fleisch aus Australien, das einmal um den halben Erdball geflogen ist, ist alles andere als nachhaltig und schmeckt auch nicht unbedingt besser.“ Es schade auch nicht, bei Obst und Gemüse auf den Saisonkalender zu achten.“ Bald sei wieder Apfelzeit. „Ich mache dann immer ‚Apfel meets Caipirinha‘“, sagt Marc. Und das geht so: „Apfel und Limettenscheiben auf den Grill und mit Cachaca und Rohrzucker flambieren. Eine Kugel Zitronensorbet und ein Minzblatt drauf – und fertig ist das beste Sommer-Dessert vom Grill.

Fleisch: „Ich persönlich bin mehr so der Steak-Liebha­ber“, sagt Marc. „Für ein echtes Tomahawk-Steak lasse ich alles stehen und liegen. Der Knaller auf dem Grill ist Ri­beye Steak – das mit dem Fettauge.“ Entscheidend sei aber nur der persönlich Geschmack. Und der Mut, Neues zu probieren. „Momentan werden viele neue Cuts – Schnittarten – angeboten“, sagt Marc. „Wie zum Bei­spiel Flank-Steak. Das Fleisch aus der Flanke hat man früher nur für Gulasch verwendet. Heute kommt es als Steak auf den Grill.“ Von Marinaden hält der Kü­chenmeister gar nichts. „Erstens habe ich keine Lust, den Grill hinterher stunden­lang zu putzen. Und zweitens möchte ich gern sehen, was für ein Fleisch ich mir da auflege.“ Er bevorzugt Gewürz­mischungen, mit denen er das Fleisch gut einreibt. „Oder einen Schuss Likör 43 oder Jägermeister zum Flambieren.“

5. Zubehör: „Zubehör gibt es mittlerweile für jeden Griller und jede Gelegenheit passend“, sagt Marc. Für Grill-Starter rät er zu Handschuhen aus Leder und zu einer gute Zange natürlich, für die er um die 20 Euro ausgeben würde. „Das wichtigste Zubehör aber überhaupt ist meiner Meinung eine gusseiserne Wendeplatte“, sagt er. Damit könne man Dinge auflegen, die man sonst vielleicht nicht grillen wür­de. Schön sei auch ein Pizzastein. „Der entzieht der Pizza wie in einem italienischen Pizza-Ofen Feuchtigkeit, damit sie schön krosch wird.“

von Schmidt-Harder

erstellt am 30.Jun.2017 | 14:26 Uhr