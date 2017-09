Wissenswertes : So funktioniert die Bundestagswahl

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa/Gollnow 1 von 1

von Finn Warncke

erstellt am 21.Sep.2017 | 14:00 Uhr

Pinneberg | Bei der anstehenden Bundestagswahl steht alle wahlberechtigten Bürger Deutschlands wieder vor der Frage: Für wen setze ich meine Kreuze?

Doch wie funktioniert eigentlich eine Bundestagswahl genau? Was sind nochmal Überhangmandate und wer kommt eigentlich wie in den Bundestag?

Um Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit diesen und weiteren Fragen nicht allein zu lassen, gibt unsere Zeitung ihnen die wichtigsten Informationen an die Hand.

Wahlbenachrichtigung

Zunächst werden alle Wähler mit der Wahlbenachrichtigung darüber informiert, dass sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Die Benachrichtigung enthält beispielsweise Angaben zum Wahltag, zur Wahlzeit und zum Ort des Wahlraumes. Wahlberechtigte können generell nur im zugeordneten Wahlraum wählen. Auf Antrag kann man aber auch einen Wahlschein erhalten, der die Möglichkeit zur Briefwahl oder das Aufsuchen eines anderen Wahlraumes ihres Wahlkreises (weil beispielsweise der eigentliche Wahlraum nicht barrierefrei erreichbar ist) ermöglicht.

In der Regel wird im Wahlraum mit der Wahlbenachrichtigung – zusammen mit dem Personalausweis – der Nachweis zur Wahlberechtigung erbracht.

Wer wen wählt

Martin Schulz (SPD) oder Angela Merkel (CDU) – Wer von beiden in den kommenden Jahren das Bundeskanzleramt bekleidet, entscheiden die Bürger nur indirekt. Mit den zwei Kreuzen auf dem Wahlzettel werden die Abgeordneten des Bundestags und nicht der Kanzler gewählt. Erst die gewählten Parlamentsmitglieder stimmen über den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ab.

Erst- und Zweitstimme

Die Erststimme eines jeden Wählers – links auf dem Wahlzettel zu finden – entscheidet, welcher Direktkandidat aus dem eigenen Wahlkreis in den Bundestag soll. Hierbei gewinnt der Bewerber mit den meisten Stimmen. Dafür genügt eine einfache Mehrheit. Insgesamt kommen 299 Abgeordnete direkt in den Bundestag.

Auf der rechten Seite des Wahlzettels stimmt man mit der Zweitstimme für eine Partei. Sie entscheidet über das Verhältnis der Parteien im Bundestag. Die einzelnen Parteien haben vorher über so genannte Listen festgelegt, wen sie über die Zweitstimme ins Parlament schicken.

Überhangmandate

Grundsätzlich hat der Bundestag 598 Sitze. Davon wird die eine Hälfte über die 299 Direktmandate aus den Wahlkreisen vergeben, die andere Hälfte über die Verhältniswahl der Zweitstimme.

Wie viele Mandate dabei pro Bundesland vergeben werden, hängt von der Bevölkerungszahl ab. Wenn eine Partei nun durch Direktmandate mehr Abgeordnete, als ihr über die Zweitstimme zustehen würden, in den Bundestag bekommt, entstehen Überhangmandate. Seit 2012 gilt: Überhangmandate müssen ausgeglichen werden. Dadurch soll das Parteienverhältnis im Parlament nicht verzerrt werden. Überhangmandate werden im Übrigen nicht nachbesetzt – scheidet ein Abgeordneter aus dem Parlament aus, wird sein Platz nicht neubesetzt.

Fünfprozenthürde

Um es in den Bundestag zu schaffen, müssen die Parteien bei der Zweitstimme mindestens fünf Prozent der Wählerstimmen bekommen. Diese Fünfprozenthürde soll verhindern, dass viele kleine Parteien es unmöglich machen würden, Mehrheiten bei Parlamentsentscheiden zu finden.

Allerdings gibt es Ausnahmen: Erhält ein Direktkandidat in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen, zieht er in den Bundestag ein – ob seine Partei die Fünfprozenthürde überwindet, ist dafür unerheblich. Auf diesem Wege können auch kleine Parteien durch einzelne Kandidaten im Parlament vertreten sein. Für Parteien nationaler Minderheiten (etwa der SSW, der Südschleswigsche Wählerverband der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein) gilt die Sperrklausel ebenfalls nicht.

Nach der Wahl

Sind die Stimmen ausgezählt, geht es für die Parteien erst richtig los. Bündnisse – so genannte Koalitionen – werden ausgehandelt. Ist man sich einig, wird das Regierungsprogramm beschlossen und entschieden, wer welches Ministeramt übernehmen darf.

Anschließend wählt der Bundestag auf Vorschlag des Bundespräsidenten (diesmal Frank-Walter Steinmeier) den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Dabei müssen sich mehr als die Hälfte der Stimmen für den jeweiligen Kandidaten aussprechen. Passiert dies nicht und erhält ein Kandidat auch im zweiten Wahlgang keine Mehrheit, gibt es eine dritte Wahlrunde. Dort reicht dann eine einfache Mehrheit.

Spätestens 30 Tage nach der Wahl kommt das Parlament zum ersten Mal zusammen. Ob die Parteien bis dahin schon eine Koalition bilden konnten, ist davon unabhängig.

Die Türen der Wahllokale für die Bundestagswahl 2017 öffnen sich am Sonntag, 24. September, um 8 Uhr. Die Wahlberechtigten, die bis dahin noch keine Briefwahl gemacht haben, haben dann zehn Stunden lang Zeit, ihr Wahllokal aufzusuchen und ihre Erst- und Zweitstimme abzugeben. Um 18 Uhr werden die Türen wieder geschlossen, die Wahlhelfer beginnen mit dem Auszählen der Stimmzettel. Im Wahlkreis Pinneberg gibt es 191 Wahlbezirke, die Anzahl der Wahllokale ist etwas geringer, denn in einigen Wahllokalen können Anwohner mehrerer Wahlbezirke abstimmen.