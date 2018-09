Beliebter Altkanzler : So feiert Hamburg Helmut Schmidts 100. Geburtstag

Schmidt würde viel von den posthumen Ehren als „Tüdelkram“ abtun. Aber Hamburg ehrt ihn mit Großveranstaltungen.

von Markus Lorenz

17. September 2018, 20:09 Uhr

Große Feierlichkeiten rund um seine Person waren Helmut Schmidt eher lästig. Wenn der Altkanzler und Hamburger Ehrenbürger nun sehen könnte, was so alles zu seinem 100. Geburtstag geplant ist − er würde vermutlich granteln und den „Tüdelkram“ absagen.

Die emsigen Macher der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung ficht das nicht an, sie haben etwa drei Jahre nach dem Tod des beliebten Politikers ein umfangreiches Programm zu dessen Ehren ausgearbeitet. Schmidt wäre am 23. Dezember 100 Jahre alt geworden.

Seit Freitag − exakt 100 Tage vor dem Stichtag − werfen die diversen Veranstaltungen ihre Schatten in der Innenstadt sichtbar voraus. An der zwölf Meter langen Fensterfront des Hauses Kattrepel 10 prangt ein großes Konterfei des Langenhorners, direkt neben dem „Zeit“-Verlagsgebäude, in dem Schmidt bis zuletzt als Herausgeber der Wochenzeitung wirkte. „Wir wollen heute, 100 Tage vor dem 100. Geburtstag, ein Zeichen setzen, das deutlich macht: Hier entsteht ein Ort, an dem Helmut Schmidt, das heißt seine Denkweise, seine Ideen und Visionen lebendig bleiben“, erklärte Knut Nevermann, Vorstand der Stiftung

Am Kattrepel lässt die Stiftung das Erdgeschoss ihres Hauptsitzes zur Ausstellungsfläche umbauen, auf der ab 7. Dezember die Foto-Schau „100 Jahre in 100 Bildern“ mit bisher teils nie gezeigten Aufnahmen zu sehen sein wird. Ausstellungs-Kurator Magnus Koch: „Die Foto-Schau ist sozusagen die Bewährungsprobe für die Ausstellungsfläche. Parallel konzipieren wir einen Gesamtentwurf für die hier vorgesehene Dauerausstellung.“ Diese soll ab Anfang 2020 einen „multiperspektivischen Blick“ auf die Ausnahmepersönlichkeit Helmut Schmidt werfen samt Filmraum und Hördusche mit Original-Audioaufnahmen.

Pro Lebensjahr haben die Macher ein prägnantes Foto ausgewählt, darunter wenig bekannte oder noch nie gezeigte. Zehn der Aufnahmen werden außerdem in der Rathausdiele ausgestellt, wo Bürgermeister Peter Tschentscher die Ausstellung am 7. Dezember eröffnen wird und sein Vorgänger und jetziger Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) gleichzeitig eine Sonderbriefmarke anlässlich des 100. Geburtstages vorstellen wird.

Noch mehr Geburtstagsprogramm