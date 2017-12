„So einfach gibt es keine Bewährung“

„Wir wissen nicht, was mit ihnen los ist, dass sie diese Taten begangen haben“, sagte Richterin Richterin Renate Päschke-Jensen. Das Schöffengericht Elmshorn verurteilte gestern einen 36-Jährigen, der mittlerweile in Neuenbrook wohnt, wegen sechsfachem sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Brande-Hörnerkirchen zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren.

Ende 2015 soll sich die erste Tat ereignet haben. „Ich hatte nach dem Mittagsschlaf eine Erektion“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Als ihn die damals achtjährige Tochter seiner Lebensgefährtin fragte, was das sei, habe er „das komplett Falsche getan, was ich als Erwachsener nie hätte tun sollen“. Er forderte das Mädchen auf, seinen Penis zu massieren, entblößte ihren Schambereich und berührte diesen äußerlich. „In unregelmäßigen Abständen habe ich sie gefragt, ob wir zusammen Videos schauen“, beschrieb der Angeklagte, was sich bis April 2016 fünfmal wiederholte. Er schaute sich Pornos am PC an, ließ sich von dem Kind sein Glied massieren und berührte das Mädchen im Intimbereich. Als „Belohnung“ wurde die Zeit zum Spielen am Tablet verlängert. Der Angeklagte betonte mehrfach, dass er einen Samenerguss vermieden habe und keine Gewalt angewendet habe. „Wir haben uns geeinigt, dass wir es für uns behalten. Ich habe ihr nicht gedroht oder gedroht ihrer Mutter etwas zu tun“, versuchte der Angeklagte seine Tat zu verharmlosen.

Das sah Staatsanwältin Dagmar Staack anders: „Sie haben weitergemacht, ob wohl es das Opfer nicht wollte. Das ist eine perfide Tatausübung. Perfider Missbrauch. Sie haben ihre Handlungen damit verknüpft, dass das Kind länger am Tablet spielen durfte.“ Das sei für ein achtjähriges Kind schrecklich. Der Angeklagte habe das Vertrauensverhältnis ausgenutzt. „Wir reden von einem Tatzeitraum von mindestens fünf Monaten, in denen sich das Kind in seinem eigenen Zuhause nicht sicher fühlen konnte.“ Im Januar berichtete das Mädchen einem Freund von den Vorfällen. Als der leibliche Vater von den Vorwürfen erfuhr, erstattete er am 15. Januar Anzeige bei der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Diesem Antrag folgte das Gericht. „Sie sind nicht vorbestraft, sind geständig und haben eine Therapie begonnen“, hielt Päschke-Jensen dem 36-Jährigen zugute. Zudem sei er in Moorrege in einem Arbeitsverhältnis. Allerdings konnte der Mann die Inhalte der Therapie, deren Beginn und die Diagnose nicht nachweisen. „Das kann ich also nicht zu Ihren Gunsten auslegen“, so die Richterin. Demgegenüber stände die erhebliche schwere der Taten. „Sie haben das Mädchen nicht nur über der Kleidung berührt, was an sich schon verwerflich wäre“, so Päschke-Jensen. Die Folgen für die Zukunft seien nicht absehbar. „Wir wissen, dass eine traumafokussierte Betreuung notwendig war. Zudem wurde eine posttraumatische Belastungsstörung nachgewiesen und auch weitere Auffälligkeiten.“ Die Richterin stellte klar: „Ich glaube, dass es Ihnen leid tut. Ich habe aber das Gefühl, Sie tun sich selbst am meisten leid. Sie denken noch nicht genug darüber nach, was Sie angerichtet haben.“ Eine Haftstrafe sei unumgänglich gewesen: „Sie haben es sich etwas leicht gemacht. So einfach gibt es keine Bewährung.“