Highlight im Kreis Pinneberg : So bunt wird der Familientag in Appen

Spielmannszug und Kreisjugendring Pinneberg veranstalten am 8. September einen Familientag auf dem Appener Sportgelände.

von Cindy Ahrens

29. April 2019, 15:00 Uhr

Appen | Es wird das Großereignis in diesem Jahr im Kreis Pinneberg: Der Familientag am Sonntag, 8. September, auf dem Appener Sportgelände am Almtweg. „Vereine, Verbände, soziale Organisationen und Sponsoren zeigen gemeinsam wie Gemeinschaft, Action und Spaß durch eine gute Organisation und ein vielfältiges Angebot für viele tausend Familien möglich gemacht wird“, sagt Ingo Waschkau, Geschäftsführer vom Kreisjugendring (KJR) Pinneberg.

Dieser veranstaltet den Familientag gemeinsam mit dem Appener Spielmannszug, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Der Pinneberger A. Beig Verlag, der seinen 175. Geburtstag feiert, ist ebenfalls mit dabei.

Anmeldung: So geht's Vereine, die beim Familientag einen Stand betreiben möchten, können sich auf der Internetseite des Kreisjugendrings (KJR) Pinneberg anmelden. Dafür muss zuerst ein Benutzerkonto angelegt werden, dann kann man die Liste mit den Ständen anschauen und bearbeiten. Das neue Verfahren bietet die Möglichkeit, das eigene Angebot jederzeit zu aktualisieren und zu schauen, was andere Vereine anbieten.

Bereits vor zwei Jahren wurde der Familientag zu einem Highlight im Veranstaltungskalender der Region, 35.000 Besucher kamen damals nach Tornesch. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf Konzerte, Imbissstände sowie jede Menge Spiel- und Spaßaktionen für Groß und Klein freuen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Vereine und Verbände des Kreises Pinneberg. Sie bekommen die Chance, sich und ihre Angebote für Kinder und Jugendliche vorzustellen.

Plastikgeschirr wird verbannt

Waschkau rät allen Vereinen, sich für den Familientag anzumelden: „Es wird lebendig, bunt und familienfreundlich zugehen – das ist eine einzigartige praktische Gelegenheit, für unsere Angebote und Gruppen öffentlich zu werben. Ganz nebenbei treffen sich Gleichgesinnte und unser Netzwerk wird größer – mit Spaß dabei.“ Der KJR ist der Dachverband der Jugendorganisationen im Kreis Pinneberg mit insgesamt mehr als 60.000 Kindern und Jugendlichen – und für jedes Interesse gibt es ein Angebot.

Neu in diesem Jahr ist, dass die Veranstaltung CO2-optimiert und ressourcenschonend umgesetzt werden soll. Waschkau: „Wir wollen CO2-Ausstoß und Müll da, wo es geht, vermeiden und reduzieren.“ So gibt es zum Beispiel kein Einweggeschirr aus Plastik, aber einen kostenlosen Shuttleverkehr von der Kaserne.