Sitztanz, Sitzyoga und Kuchen

Stühle werden gerückt, Bälle und Stretchbänder hervorgeholt: Gesa Machay und Gabi Melzer, Trainerinnen des VfL Pinneberg, demonstrieren Übungen, die im Sitzen ausgeführt werden können. Der „Bewegte Nachmittag“ steht auf dem Programm. „Im letzten Jahr konnten wir ihn auf Grund von Personal- und Zeitmangel leider nicht durchführen“, sagt Melzer. Sie und ihre Kollegin haben sich auf Gesundheits- und Seniorensport spezialisiert.

Hinter dem „Bewegten Nachmittag“ steckt ein Sportangebot für Senioren. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung vor fünf Jahren durch die Kooperation des VfL Pinneberg mit der Seniorenresidenz Helene Donner. „Bisher fand dieser Nachmittag immer sehr großen Anklang. Wir freuen uns, dass wir ihn in diesem Jahr wieder ermöglichen können“, sagt Heidi Hammerschmidt-Klatt, Leiterin des Fitnessbereichs des VfL. „Der Kursus richtet sich an Senioren ab 70 Jahren, die Lust verspüren, sich zu bewegen, dabei aber nicht alleine sein möchten.“ Die Räumlichkeiten für diese Veranstaltung werden von der Seniorenresidenz Helene Donner, Damm 12-14, in Pinneberg zur Verfügung gestellt. „Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, auch wenn er nicht aus unserer Residenz kommt. Unsere Türen stehen Gästen natürlich offen“, sagt Ulrike Hoffmann, Leiterin der sozialen Betreuung Helene Donner.

Unter der Leitung von Melzer und Machay, wird den Teilnehmern am Sonnabend, 11. November, ab 15 Uhr ein buntes Programm geboten. Außer Sitz-yoga und Sitztanz wird es auch Stuhlgymnastik und Übungen mit Kleingeräten geben. „Eine gute sportliche Verfassung ist keine Voraussetzung, um an dem Kursus teilnehmen zu können. Die Übungen werden individuell angepasst und sind für jeden zu schaffen“, erläutert Machay. „Sportkleidung ist nicht notwendig. Alles ist mit normaler Straßenkleidung machbar.“ Eine Teilnahme ist also auch möglich, wenn Sport nicht alltäglich im Leben verankert ist. „Man muss sich nur trauen“, so Hammerschmidt-Klatt. Der sportliche Teil beginnt um 15 Uhr und wird ungefähr eine Stunde dauern. Danach bietet die Seniorenresidenz in ihren Räumlichkeiten Kaffee und Kuchen an – der Preis nach etwas Schweiß.

„Wir möchten unseren Bewohnern und Gästen einen Raum bieten, um sich auszutauschen. Sie können sich dort nicht nur von den Anstrengungen erholen, sondern gleichzeitig auch neue Kontakte knüpfen“, sagt Hoffmann. Vielleicht entstünden unter Gleichgesinnten so auch Freundschaften für zukünftige sportliche Einheiten.

Der Schnupperkursus ist kostenlos, sodass wirklich jeder teilnehmen kann. Über eine Spende würden sich die beiden veranstaltenden Institutionen jedoch freuen. Für eine bessere Planung und einen reibungslosen Ablauf bittet Hoffmann um eine Anmeldung bis Mittwoch, 8. November. Wochentags ist sie bis 15 Uhr unter (0 41 01) 77 31 66 erreichbar; per E-Mail an hoffmann@seniorenresidenz-helene-donner.drk.de ist die Anmeldung für den „Bewegten Nachmittag“ jederzeit möglich.