Voting des Tages : Sind Sie schon einmal in der Elbe geschwommen?

23. Juni 2021, 18:00 Uhr

Nach einem tödlichen Badeunfall einer Neunjährigen bei Kollmar herrscht in der Region große Betroffenheit. Die DLRG rechnet in diesem Sommer bereits mit weiteren Unglücksfällen und warnt ausdrücklich vor den Gefahren, in der Elbe baden zu gehen.

Wir fragen daher heute:

Sind Sie schon einmal in der Elbe geschwommen? Nein, ich schwimme nur in Seen oder bewachten Badestellen. Ja, aber nach diesen Unglücken werde ich es bleiben lassen. Nein, ich gehe grundsätzlich nicht schwimmen. Ja, ich kann das Risiko einschätzen. zum Ergebnis

