Voting des Tages : Sind Sie noch Mitglied in einem Fitnessstudio oder Sportverein?

10. Januar 2021, 18:00 Uhr

Sportlich am Ball bleiben ist in Corona-Zeiten nicht immer einfach. Jetzt haben Fitnessstudios wieder geschlossen und Sportvereine können keine Trainings anbieten. Immer mehr Einrichtungen weichen auf das Internet aus und bieten Kurse für Zuhause an. So zum Beispiel der VfL Pinneberg, der seinen Mitgliedern seit Anfang Januar ein Online-Programm anbietet.

Gleichzeitig beklagen viele Sportvereine aber einen Mitgliederschwund und stehen vor finanziellen Problemen.

Wir fragen daher heute:

Sind Sie noch Mitglied in einem Fitnessstudio oder Sportverein? Na klar, sobald es wieder geht will ich wieder trainieren. Ich habe gekündigt. Zuhause und im Freien kann ich auch alles machen. Ich habe schon immer allein trainiert. Sport? Nichts für mich. zum Ergebnis

