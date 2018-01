Voting des Tages : Sind Sie für einen längeren Stromausfall vorbereitet?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

24. Januar 2018, 22:00 Uhr

Was tun wenn der Strom ausfällt und das in der ganzen Region und über einen größeren Zeitraum? Der Kreis Pinneberg hat nun einen Sonder-Katastrophenschutzplan erstellt. Außerdem unterstützt der Kreis den Rat des Bundesamts für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, dass in jedem Haushalt Vorräte an Getränken und Lebensmitteln für 14 Tage vorhanden sein sollen. Wären Sie dafür vorbereitet?