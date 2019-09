An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

04. September 2019, 22:00 Uhr

Bei den 7. Hamburger Cruise Days erwartet die Hansestadt vom 13. bis 15 September zwölf Kreuzfahrtschiffe an nur einem Wochenende – so viele wie nie. Doch ist dieses maritime Schaulaufen in Zeiten der Klimaschutzdebatte überhaupt noch zeitgemäß? Stimmen Sie ab.