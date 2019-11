Simone Buchholz liest im Juks

Avatar_shz von Tanja Plock

18. November 2019, 14:03 Uhr

Schenefeld | Die Hamburger Autorin Simone Buchholz präsentiert am Freitag, 22. November, ab 19 Uhr „Beton Rouge“ im Juks, Osterbrooksweg 25. Darum geht’s: Vor dem Gebäude eines großen Zeitschriftenverlags steht ein Käfig, darin der Chef der Personalabteilung. Nackt, bewusstlos und offensichtlich misshandelt. Drei Tage später steht der nächste Käfig vorm Verlag, diesmal liegt der Geschäftsführer drin. Staatsanwältin Chastity Riley ermittelt.

Buchholz schreibt seit 2008 Kriminalromane. Die Hamburgerin hat bereits 2015 eine Lesung in Schenefeld veranstaltet. Getränke und Brezeln werden in der Pause verkauft. Der Eintritt kostet 11 Euro. Eintrittskarten sind in der Stadtbücherei, in der Buchhandlung Heymann und im JUKS erhältlich.