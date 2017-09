vergrößern 1 von 1 1 von 1

Beim 21. Volksbank Pinneberg-Elmshorn Silber-Cup steht ab heute der Spaß und die Stimmung im Vordergrund. 135 Tennisbegeisterte kämpfen in Pinneberg am Voßbarg und an der Fahltsweide im Einzel, Doppel und im Mixed um die begehrten Silbermünzen.

von Oliver Tzschaschel

erstellt am 05.Sep.2017 | 13:27 Uhr