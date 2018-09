Siedler rufen Land um Hilfe an

Elmshorner wenden sich an den Petitionsausschuss

19. September 2018, 16:00 Uhr

Kann jetzt nur noch das Land den aufgebrachten Elmshorner Bürgern helfen? Acht Familien aus der Siedlung haben sich in ihrer Verzweiflung an den Petitionsausschuss gewandt. Er soll auf die Verwaltung einwirken, beim umstrittenen Thema Straßenausbaubeiträge doch noch eine Übergangsregelung zu finden.

Das heiße Eisen Straßenausbaubeiträge: Für die Erneuerung des Käppen-Meyn-Platzes in Elmshorn mussten die Anwohner in der Siedlung zahlen – zum Teil bis zu 15 000 Euro. Nur wenige Monate später schafft die Stadt Elmshorn rückwirkend zum 26. Januar 2018 als erste Kommune im Kreis Pinneberg die Straßenausbaubeiträge ab. Für zwölf Straßen in der Siedlung, die neu gebaut werden sollen, fallen quasi über Nacht die bis dahin per Satzung vorgeschriebenen Straßenausbaubeiträge weg. Eine schreiende Ungerechtigkeit, kritisierten Elmshorner Bürger, die erst kurz zuvor für ihre Straßen zur Kasse gebeten worden waren. Sie monieren, dass es trotz der offensichtlichen, knappen Fristen keine Übergangsregelung gegeben hat. An diesem Punkt soll der 13-köpfige Petitionsausschuss des Landes ansetzen. Er kümmert sich um Beschwerden von Bürgern, die sich von Behörden und Ämtern ungerecht behandelt fühlen.

Die Anwohner vom Käppen-Meyn-Platz sehen den „sozialen Frieden in der Siedlung massiv gefährdet“. Es werde eine Gesellschaftsspaltung betrieben, heißt es in der Eingabe an den Petitionsausschuss. Elmshorn verwalte die alte Ungerechtigkeit der Straßenausbaubeiträge gegen einen Teil der Siedlergemeinschaft. Bis zu 15 000 Euro zahlen: „Die Belastung der Haushalte behindert auf lange Zeit den Erhalt der Häuser. Energetische Sanierungen, Altersvorsorge und Bildungsunterstützung für unsere Kinder sind gefährdet“, sagen die Siedler.

Die Stadt hatte betont, dass sie rechtlich verpflichtet sei, Beiträge dort zu erheben, wo die Maßnahme bereits abgenommen worden ist und die Beitragspflicht noch bestand.