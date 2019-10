Siebenmal das Glück im Haus

Bundespräsident Steinmeier ist Ehrenpate von Frida Elise Horn / Bürgermeisterin Andrea Hansen übergibt Urkunde und Patengeschenk

von Sylvia Kaufmann

19. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Uetersen | Eine fröhliche Familie mit sieben Kindern nahm gestern im Büro von Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) Platz, staunte über den tollen Ausblick auf Uetersen aus den Fenstern in der vierten Etage und freute sich über die Einladung, für die es einen schönen Anlass gab: Die Überreichung der Ehrenpatenschaftsurkunde des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) für Frida Elise Horn, das siebte Kind der Familie Bandiko/Horn.

„Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, Sie so glücklich miteinander zu sehen“, sagte Bürgermeisterin Hansen voller Achtung vor der Leistung und Verantwortung, die Imke Bandiko und Carsten Horn in der Großfamilie erbringen. Die 40-jährige Mutter wohnt mit ihren Kindern Frederick (16), Lennox (13), Greta (12), den Zwillingen Emilia und Annemarie (10), Fritz (2) und der sieben Monate alten Frida in einem Haus zur Miete am Katzhagen. Partner Carsten − der Papa von Fritz und Frida − kommt jeden Tag vorbei. „Für mich ist dort mit meinen Sachen kein Platz“, sagt der 52 Jahre alte Erzieher im Awo Hus Sünnschien. Die Patchwork-Familie ist gerade von einem Urlaub auf Mallorca − einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk − zurückgekehrt und kommt nun langsam wieder im Alltag an.

Und zu dem gehört, dass die älteren Kinder daheim nach einem von den Eltern und ihnen aufgestellten Monatsplan Aufgaben wie Tisch decken, Katze versorgen, Staub saugen, Wäsche in den Trockner legen, abwaschen oder Geschirrspüler ausräumen, übernehmen. Ihren Kindern Liebe und Geborgenheit zu geben, ihnen aber auch Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit zu vermitteln, ist Imke Bandiko wichtig. Sie und ihr Partner freuen sich, wie liebevoll die Großen mit den beiden Kleinen umgehen. „Wir hatten den Wunsch, dass zu unserer Liebe ein gemeinsames Kind gehört. Wir haben es mit den Großen besprochen und sie waren glücklich über die Geburt von Fritz vor zwei Jahren.



Gemeinsamer Wunsch nach siebtem Kind





Da wir dann aber alle nicht wollten, dass Fritz nur wesentlich ältere Geschwister hat, haben wir uns alle für ein siebtes Kind entschieden“, erzählt Imke Bandiko. Und da sie wollte, dass ihr nun letztes Kind noch vor ihrem 40. Geburtstag zur Welt kommt, wurde die Entscheidung schnell getroffen.

Am 21. März dieses Jahres schenkte sie Frida das Leben. Eine Hausgeburt wie bei Fritz, Frederick, Lennox und Greta sollte es jedoch nicht werden. In die Klinik nach Itzehoe zu gehen, erwies sich als weise, musste Frida doch per Notkaiserschnitt entbunden und kurzfristig intensiv versorgt werden. Aufregung und Ängste sind jedoch vergessen, Frida hat sich prächtig entwickelt. Sie hat einen guten Appetit, krabbelt und hat im Urlaub ihr erstes Zähnchen bekommen.

Die Zeremonie der Urkundenübergabe zur Erinnerung an die Ehrenpatenschaft, die auf Antrag für das siebte Kind in einer Familie vom Bundespräsidenten übernommen werden kann, verfolgte Frida gelassen. Auch das einmalige Patengeschenk in Höhe von 500 Euro interessierte sie wenig. Mutti Imke, die auf Anraten von Freunden den Antrag auf die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten gestellt hatte, freute sich jedoch sehr. „Das Geld kommt auf Fridas Konto“, sagte sie.

Im nächsten Jahr möchte Imke Bandiko ihre Tätigkeit als Erzieherin im Uetersener Waldkindergarten wieder aufnehmen. Die gelernte Floristin hatte vor sieben Jahren eine dreijährige Erzieherausbildung absolviert – und das mit fünf Kindern. Jeden Montag geht sie mit Fritz und Frida in Langes Tannen spazieren. „Das ist Entspannung für mich und ich freue mich, wenn ich die Waldkindergruppe treffe“.

Entspannung im arbeitsreichen Familienalltag findet die glückliche Mutter auch beim Nähen von Sitzkissen und beim Spielen von Kasperle-Theater. Sie freut sich, wenn sie andere ermutigen kann, sich für mehrere Kinder zu entscheiden, erlebt aber leider auch skeptische Blicke und verletzende Fragen, wenn die Großfamilie unterwegs ist.