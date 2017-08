Süden von SH : Sieben Motorradunfälle an einem Wochenende – ein Toter, sieben Verletzte

Bad Segeberg | Am vergangenen Wochenende ist es im Süden Schleswig-Holsteins zu mehreren schweren Motorradunfällen gekommen, bei denen sieben Menschen schwer verletzt wurden und einer tödlich verunglückte.

Wie die Polizei mitteilt, kam am Freitagabend ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Pinneberg gegen 19 Uhr in Ellerhoop (Kreis Pinneberg) nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt. Seine 18-jährige Sozia erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nur wenige Minuten zuvor übersah ein 65-jähriger Autofahrer auf der Prisdorfer Straße in Pinneberg beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit der Maschine. Der 53-jährige Kradfahrer wurde ebenfalls mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls in Pinneberg kam es am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem nahezu identischen Unfallhergang, in dem ein 41-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Pinneberg schwer verletzt wurde. Ein 30-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad.

Am Sonntag ereigneten sich drei weitere Motorradunfälle. Dabei wurden ein 25-Jähriger in Rohlsdorf (Ostholstein) und ein 57-jähriger in Lutzhorn (Kreis Pinneberg) schwer verletzt, nachdem sie von der Fahrbahn abgekommen waren. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Hamburg kam in der Gemeinde Tensfeld (Kreis Segeberg) ebenfalls von der Fahrbahn ab und verunglückte derart schwer, dass er noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen starb.

Den Abschluss des bedrückenden Wochenendes bildete ein Unfall in Henstedt-Ulzburg in der Nacht zum Montag. Hier übersah ein 31-jähriger Autofahrer beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad und stieß mit ihm zusammen. Der 58 Jahre alte Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

erstellt am 07.Aug.2017 | 13:59 Uhr