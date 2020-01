Sie will die Kilos purzeln lassen

Anja (24) aus Tornesch tritt bei Sat-1-Show „The Biggest Loser“ an

02. Januar 2020, 18:30 Uhr

Tornesch | „Endlich abnehmen“ steht Jahr für Jahr ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze vieler Menschen. Auch die 24-jährige Anja aus Tornesch hat sich vorgenommen, ihr Gewicht zu reduzieren. Aber nicht nur mit Sport und Kalorien zählen, Anja geht einen Schritt weiter. Nämlich ins „The Biggest-Loser“-Boot-Camp. Dort will sie einen der 18 Plätze in der Sat-1-Abnehmshow „The Biggest Loser“ ergattern, die ab dem 5. Januar auf dem Privatsender zu sehen ist.

Mit der Show-Teilnahme sollen die Pfunde purzeln. 138 Kilo hat Anja derzeit auf den Rippen. Das will die gelernte Bürokauffrau ändern. Bei „The Biggest Loser“ beworben habe Anja sich, weil es mit ihrem Gewicht „so nicht weitergehen kann. Der ganz normale Alltag ist einfach schon anstrengend“, sagt die Tornescherin. „Mein Vater macht sich bereits Sorgen um mich. Ich möchte ihn und vor allem mich wieder glücklich machen.“

Für das Gewicht, das sie verlieren will, hat die Tornescherin schon eine konkrete Zahl vor Augen. „2013 hatte ich bereits einmal abgenommen. Damals wog ich 66 Kilo. Es wäre schön, wenn ich diese Zahl wieder auf der Waage sehen könnte.“ Wenn sie dieses Ziel erreicht hat, will sie sich komplett mit neuen Klamotten eindecken. „Es wäre schön, den Stil auszuleben, den ich mag, und auch wieder eine Jeans zu tragen“, sagt Anja. Eine solche habe sie seit mehr als sieben Jahren nicht mehr angehabt, mittlerweile brauche sie Jeansgröße 60. Doch noch ein weiteres Kleidungsstück lässt die Tornescherin träumen: „Mein absolutes Wunschkleid ist ein elegantes, schwarzes Kleid mit Fledermausärmeln.“

Doch bis es soweit ist, liegt noch ein weiter Weg vor ihr. Und auch eine große Konkurrenz, denn immerhin kämpfen im Boot-Camp insgesamt 34 Männer und Frauen um die T-Shirts, die den Einzug ins Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos bedeuten. In drei Qualifikations-Challenges müssen die Teilnehmer die Experten von ihrem Abnehmwillen überzeugen. Das sind neben Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss auch die beiden Trainer: der langjährige The-Biggest-Loser-Coach Ramin Abtin und Neuzugang Petra Arvela, Ex-Werder-Bremen-Fußballerin.

Wer sich einen Platz im Camp erkämpft, sichert sich die Chance auf die Siegprämie in Höhe von 50 000 Euro. Und natürlich auf den Titel „The Biggest Loser“. Den holte sich im Vorjahr der 40-jährige Mario aus Großweitzschen. Er nahm von allen Kandidaten am meisten ab, nämlich 101,4 Kilo. Somit reduzierte er sein Ursprungsgewicht von 196,1 Kilo fast um die Hälfte.

Bereits über sechs Tonnen haben die Teilnehmer der vergangenen elf Staffeln unter den Fittichen von Christine Theiss verloren. „The Biggest Loser ist für unsere Kandidaten ein Rieseneinschnitt in ihr Leben und der Startpunkt in ein neues, gesünderes und glücklicheres Leben, wenn sie diese Chance nutzen“, sagt die Camp-Chefin. Das Wichtigste, was die Show den Kandidaten vermitteln soll: Sie sollen nie, nie mehr in ihrem Leben aufgeben. Das kommt auch für Anja überhaupt nicht in Frage: „Für mich gibt es kein Aufgeben. Das ist für mich nicht drin. Ich möchte die Chance auf ein T-Shirt bekommen“, sagt die Tornescherin.

Ob Anja in das Abnehm-Camp einziehen wird, entscheidet sich in der ersten Folge der neuen „The Biggest Loser“-Staffel. Diese ist am Sonntag, 5. Januar, ab 16.30 Uhr auf Sat.1 zu sehen. Alle weiteren der insgesamt 13 Ausgaben zeigt der Sender dann immer sonntags ab 17.30 Uhr.