Sicher im Straßenverkehr

Kreisverkehrswacht verteilt 5800 Arbeitshefte in der Region für Grundschüler, damit sie die Radfahrprüfung vernünftig bestehen

von Finn Warncke

20. September 2018, 16:00 Uhr

Fahrradfahren ist für viele Kinder ein wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung. Vor allem, wenn es darum geht, selbstständiger zu werden. „Doch die Kinder sollen nicht nur Fahrradfahren, sondern im Straßenverkehr sicher von A nach B kommen“, erläutert Ruth Mergel, Lehrerin an der Grundschule in Klein Nordende. Gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht Pinneberg wird deshalb versucht, den Kindern ab der 1. Klasse den richtigen Umgang im Straßenverkehr beizubringen. Erstklässler machen hierfür den Fußgängerführerschein. In der 2. Klasse wird der Verkehrsunterricht vertieft. Für die Dritt- und Viertklässler gibt es ein Arbeitsheft. Gerd Vollstedt, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Pinneberg, hat „Mit der lustigen Ampel in die Radfahrausbildung“ ins Leben gerufen. „Wie lange das her ist, weiß ich gar nicht mehr“, sagt der ehemalige Lehrer. Mit Spielen und Rätseln wird den Kindern während des Heimat- und Sachunterrichts die Verkehrswelt näher gebracht.

Die Grundschule in Klein Nordende ist nicht die einzige im Kreis Pinneberg, die mitmacht. 5800 der Hefte werden in den kommenden Tagen in der Region und auf Helgoland verteilt. Die Kinder sollen damit auf die Radfahrprüfung vorbereitet werden, die in der 4. Klasse ansteht.

Ohne Hilfe sei das aber nicht möglich gewesen, wie Vollstedt sagt: „Wir möchten sämtlichen Sponsoren ausdrücklich danken.“

Im Heft selbst wird vom verkehrssicheren Fahrrad über Verkehrszeichen bis hin zu Vorfahrtsregeln und Hindernissen so gut wie alles erläutert. Mal farblich zum ausmalen, mal mit Lückentext zum ausfüllen. Oder wie Vollstedt sagt: „Das Heft soll dabei helfen, richtiges Verhalten zu erkennen und falschem vorzubeugen.“ Denn, dass die Schulung immer wichtiger werde, sei unverkennbar – das würden laut Vollstedt die teils schwachen Ergebnisse während der Radfahrprüfungen zeigen. „Das sind nicht nur motorische Defizite“, erläutert der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht. Kinder würden immer weniger selbstständig und richtig am Straßenverkehr teilnehmen. Eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen dabei laut Vollstedt die Eltern. „Sie müssen Vorbild sein, das üben, was nötig ist“, fordert er. „Die Kinder sollten miteinbezogen werden“, ergänzt Lehrerin Mergel. So sollten Eltern Verkehrsschilder während des Autofahrens erläutern. Auch der Schulweg sollte geübt werden. Aus Sicht von Vollstedt und Mergel eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch vermehrt werde sich dafür nicht mehr ausreichend Zeit genommen.

Maßnahmen und Tipps, die Motorik zu verbessern, hat Vollstedt auch parat: „Man sollte mit dem Laufrad beginnen und anschließend erst auf den Roller und dann auf das Fahrrad umsteigen.“ Das schule das Gleichgewicht der Kinder. Nach wie vor bräuchten die Heranwachsenden generell eine Umgebung, in der sie sich viel und häufig bewegen können. Um laut Vollstedt selbstständiger zu werden – im Leben und im Straßenverkehr.