Showdown im Großhirn

von Frank Albrecht

06. September 2018, 18:34 Uhr

Am Sonntag, 28. Oktober, bricht Melanie Haupt in ihr Gehirn ein. Ab 18 Uhr ist die Berlinerin im Theaterschiff

mit „Hauptquartier“ zu Gast. Die Schauspielerin kennt sich selbst nach vierzig Jahren wenig. Wie kann das sein? Auf der Suche nach einer Antwort beschließt sie den Einbruch in ihren Kopf.

> Karten kosten 21 bis 29 Euro und sind unter (040)

69650560 erhältlich. Mehr Infos auf www.theaterschiff.de.