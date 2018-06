Region in Kürze : +++ SHMF: Weltstar unterrichtet in Elmshorn +++ Wedels neuer Stadtpräsident im Amt +++ 130 Jahre Feuerwehr Quickborn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

13. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Am 30. Juni beginnt das Schleswig-Holstein Musik Festival 2018 (SHMF). Bereits einen Tag später, am 1. Juli, ist der Spielort Elmshorn zum ersten Mal an der Reihe. Im Audimax der Nordakademie (Köllner Chaussee) gibt es einen SHMF Backstage-Nachmittag. Weltstar Sabine Meyer (Klarinette) unterrichtet mit ihrem Team junge Teilnehmer ihres Klarinettenworkshops (10-19 Jahre). Geplant ist ab 16 Uhr eine öffentliche Probe, gemeinsames Grillen eine Gesprächsrunde mit Sabine Meyer. Noch gibt es Karten für das Programm.

Wedel Staffelstab-Übergabe in Wedel: Als Amtsvorgänger zählte Ulrich Kloevekorn (CDU) zu den ersten Gratulanten, die dem neuen Stadtpräsidenten Michael Schernikau in der jüngsten Ratsversammlung die Hand schüttelten. Der 48-jährige Ortsvorsitzender der CDU Wedel und bisherige Planungsausschussvorsitzende wurde einstimmig von der neuen Ratsversammlung gewählt. Schernikau appellierte daran, gemeinsame Ziele zum Wohl der Stadt zu verfolgen und dem Bürger die Politik zu vermitteln.

Quickborn Im Jahr ihres 130. Geburtstages präsentiert sich die Quickborner Feuerwehr modern, gut ausgestattet und in der Mitte der Stadt verankert. Wer sich davon überzeugen möchte, ist zum Tag der offenen Tür eingeladen, in dessen Rahmen die Kameraden sich und ihre Arbeit, die Räumlichkeiten und den Fuhrpark vorstellen. Ein Jahr vor dem Pfingstzeltlager in der Eulenstadt steht jetzt schon die Jugendwehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Besucher haben die Möglichkeit, Einblick in die Ausbildung des Nachwuchses zu nehmen und mit den Ausbildern ins Gespräch zu kommen.

Pinneberg Bummeln zwischen Pflanzen: Der Verein Freundeskreis Rosengarten Pinneberg lädt zum Rosen- und Pflanzenmarkt ein. Etwa 50 Aussteller und Pflanzenexperten werden am Sonnabend, 23. Juni, im Pinneberger Rosengarten im Fahlt erwartet. Gartenfreunde können sich wertvolle Tipps abholen, während Chöre und Musikgruppen aus dem Umkreis für einen schönen akustischen Rahmen sorgen. Zu kaufen gibt es Kunsthandwerk, Gartendekoration, Blumen, Stauden, Beet- und Balkonpflanzen. Auch eine neue Laube nach historischem Vorbild soll bei diesem Anlass eingeweiht werden.

Tornesch Zahlreiche Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren arbeiten in Tornesch derzeit daran, ein altes Pendelboot auf Vordermann zu bringen. Es soll künftig als Sitzgelegenheit dienen. Die Aktion ist ein Projekt der „Sinawali-Jugend-Fördergemeinschaft“, die dem Nachwuchs anspruchsvolle Freizeitgestaltung bieten möchte.

Hamburg/Berlin Seit drei Monaten ist Olaf Scholz amtierender Bundesfinanzminister. Drei Monate, in denen er sich noch nie vor den Abgeordneten des Haushaltsausschusses erklärt hat. Die Opposition kritisiert den ehemaligen ersten Bürgermeister Hamburgs deshalb heftig – und hat dafür eigens den Twitter-Hashtag #WoistScholz ins Leben gerufen. Mit Plakaten im Stil von Fahndungsaufrufen aus der Zeit des Wilden Westens hatte die FDP-Fraktion in der vergangenen Woche auf Twitter nach Scholz gesucht, da sie ihn erneut im Haushaltsausschuss vermissten. Schon acht Mal tagte dieser ohne den Finanzchef.

Schleswig-Holstein Freispruch lautet das Urteil im Prozess gegen einen 71-Jährigen, der im Januar 2017 in einen tödlichen Unfall verwickelt wurde, bei dem eine 33-Jährige tödlich und ihr acht Monate alter Sohn schwer verletzt wurden. Die Richter gingen zu Gunsten des Angeklagten davon aus, dass der Unfall unvermeidlich gewesen sein könnte.