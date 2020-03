SHMF: Örtlicher Vorverkauf beginnt

Avatar_shz von Knuth Penaranda

12. März 2020, 15:38 Uhr

Elmshorn | Jetzt müssen die Musikfans schnell sein: Der örtliche Vorverkauf für die Konzerte des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2020 beginnt heute. Karten für die 14 Konzerte in Elmshorn, Haseldorf, Rellingen, Wedel und Schenefeld gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen und in den Geschäftsstellen des A.Beig-Verlags in Pinneberg und Elmshorn. Im Kreis Pinneberg ist auch ein Musikfest in Haseldorf und die öffentliche Orchesterprobe in Elmshorn vorgesehen. Wer sich Tickets sichern möchte, muss sich beeilen. Da Mitglieder des Festivalvereins in den vergangenen Wochen ein Vorkaufsrecht hatten und auch online viele Eintrittskarten abgesetzt wurden, gibt es an den örtlichen Vorverkaufsstellen nur noch wenige Tickets.