Voting des Tages : SH weitet Corona-Impfkampagne auf Kinder aus – werden Sie Ihr Kind impfen lassen?

08. Dezember 2021, 18:00 Uhr

Die Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegen das Corona-Virus soll in Schleswig-Holstein jetzt schnell Fahrt aufnehmen. Vom 14. bis zum 18. Dezember werde es an jeweils zwei Standorten im Land offene Impfangebote auch für Kinder geben, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwoch.

