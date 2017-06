Region Pinneberg in Kürze : ++ SH: Koalitionsvertrag abgesegnet +++ Greenpeace-Aktion an Elbphilharmonie +++ Kuscheltiercup in Borstel-Hohenraden ++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Schleswig-Holstein CDU, Grüne und FDP haben am Freitag den Entwurf eines Koalitionsvertrags für ein sogenanntes „Jamaika“-Bündnis in Schleswig-Holstein abgesegnet. Dabei billigten alle 36 Mitglieder der großen Verhandlungsrunde mit ihren Initialen das Papier. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, sagte der voraussichtlich künftige Ministerpräsident Daniel Günther vor diesem formalen Schritt in einem Kieler Hotel. Dies sei aber nur eine weitere Etappe. Der 114 Seiten umfassende Koalitionsvertrag trägt den Titel „Das Ziel verbindet - weltoffen - wirtschaftlich wie ökologisch stark - menschlich“.

Hamburg Drei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat die Umweltorganisation Greenpeace an der Elbphilharmonie ein leuchtendes Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Als Antwort auf die „America First“-Politik von US-Präsident Donald Trump projizierten Aktivisten in der Nacht zu Freitag eine herzförmige Erde mit der Forderung „Planet Earth First“ auf das Konzerthaus. Dazu spielte der Pianist Michael Abramovich auf der Elbe an einem schwimmenden Konzertflügel Frédéric Chopins Nocturne op. 9, Nr. 2 in Es-Dur.

Borstel-Hohenraden Der Tus Borstel-Hohenraten veranstaltet am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. Juli, den 15. Kuscheltier-Cup. Gespielt werden soll in Mixed-Teams mit vier Spielern, davon mindestens zwei Damen. Davon abgesehen gelten die Volleyball Hallenregeln. Sattfinden wird das Turnier im Sport– und Gemeindezentrum in Borstel-Hohenraden, Quickborner Straße 99. Die Startgebühr beträgt 20 Euro pro Mannschaft, zuzüglich 20 Euro Kaution. Für Essen, Trinken und auch Übernachtungsmöglichkeiten sorgt der Tus.

Elmshorn Neue Fenster, neue Türen und neue Fußbödenbeläge: Die Kita Regenbogen wird saniert. Der entsprechende Antrag des Trägervereins „Evangelisch-Freikirchlicher Kindergarten Hainholzer Schulstraße“ wurde jetzt von der Politik genehmigt. Das Gebäude wurde 1995 von der Stadt Elmshorn errichtet und an den Verein vermietet. Seither ist es nicht modernisiert worden. Mit den Sanierungsarbeiten soll 2018 begonnen werden. Die Kosten liegen bei zirka 172.000 Euro.

Barmstedt Die Geschwindigkeitsreduzierung in der Barmstedter Feldstraße im Kurvenbereich August-Christen Straße, Schulstraße und Reichenstraße von 50 auf 30 km/h ist von der Kreisverwaltung genehmigt worden. Der stellvertretende Bürgermeister Ernst-Reimer Sass erläuterte im Bauausschuss unter Mitteilungen, dass die entsprechende Beschilderung in der 24. Kalenderwoche vom Bauhof aufgestellt wird.

Quickborn 60 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren werden einen Teil ihrer Sommerferien in einem Zeltlager in Wieren (Süd-Heide) verbringen. Für die zwölftägige Reise vom 23. Juli bis 3. August, organisiert von der Katholischen Jugend Quickborn, gibt es noch freie Plätze. Übernachtungen in gemütlichen Holzhütten, Wald, Wiesen und ein großer Bolzplatz erwarten die jungen Gäste aus der Eulenstadt, die am Tag der Abfahrt mit einem Reisesegen losgeschickt werden.

Schenefeld Die Stadt Schenefeld setzt weiter auf Ökostrom: Das hat der Ausschuss für Energie, Wasser und Abwasser einstimmig entschieden. Die Vergabe der Stromlieferung für die städtischen Liegenschaften erfolgt durch öffentliche Ausschreibung im Zuge einer elektronischen Auktion über ein Stromportal. Zuletzt wurde die Stromlieferung für den Gebäudestrom für den Zeitraum 2015 bis 2017 und für die Straßenbeleuchtung für den Zeitraum 2016 bis 2017 ausgeschrieben. Für beide Stromlieferungen hatte die Politik 100 Prozent Ökostrom gefordert.