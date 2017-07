Region Pinneberg in Kürze : +++ SH - höhere Altersversorgung für Abgeordnete +++ Kita-Cup verlegt +++ Gewerbepark-Ost: Tempo steigt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Schleswig-Holstein Die Abgeordneten im schleswig-holsteinischen Landtag bekommen künftig mehr Geld für sich und ihre Wahlkreismitarbeiter. Ein entsprechendes Paket beschloss das Parlament mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen, FDP und SSW. Nur die AfD votierte dagegen. Die 73 Abgeordneten bekommen für ihre Altersversorgung künftig 1829 Euro monatlich. Bisher waren es 1500 Euro. Die sogenannte Grundentschädigung (Diäten) steigt turnusmäßig entsprechend der allgemeinen Kaufkraftentwicklung von 8035 auf 8219,98 Euro. Mehr Infos zu den Neuerungen finden Sie hier.

Wedel Aufgrund des Regens haben die Organisatoren die geplante zweiter Auflage des Wedeler Kita-Cups abgeblasen. Neuer Termin ist Donnerstag, 13. Juli. Dann beginnt das von der Awo-Kita Hanna Lucas mit Unterstützung des SC Cosmuos ins Leben gerufene Fußballturnier für Kindergarten-Kicker um 10 Uhr im Freizeitpark Elbmarsch. Rund 170 Kinder in 20 Teams treten an und freuen sich über Zuschauer.

Elmshorn Der neue Gewerbepark-Ost: Die Stadt Elmshorn drückt aufs Tempo, um dieses wichtige Zukunftsprojekt auf den Weg zu bringen. Der Stadtentwicklungsausschuss soll nächste Woche 233.000 Euro bewilligen, um die Finanzierung der Bauleitplanung zu sichern. Auf 35 Hektar – direkt an der Autobahn 23 – sollen sich neue Firmen ansiedeln. Die benötigten Grundstücke konnten inzwischen erworben werden.

Pinneberg Die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Pinneberg-Rockville (DAGPR) trauert um Don Vandrey. Das teilte Herbert Hoffmann von der DAGP mit. Vandrey war eine tragende Persönlichkeit für die deutsch-amerikanische Freundschaft, stellt die Vizepräsidentin Margrit Ziegler fest. Beruflich und privat war er für Rockville und Pinneberg in den 1980er und 1990er Jahren der unverzichtbare Ansprechpartner und Organisator. Die Pinneberger trauern gemeinsam mit seiner Ehefrau, seiner Tochter, seinen Sohn und sieben Enkelkindern.

Brande-Hörnerkirchen Der Auftakt zum 12. Hörnerfest, das seit gestern für zwei Tage an der Schierenhöh in Brande-Hörnerkirchen gefeiert wird, erwies sich als eine überaus nasse Angelegenheit. Dauerregen, der bereits in der Nacht vor Beginn des Festivals das Veranstaltungsgelände samt Camping-Bereich und Zufahrten aufgeweicht hat, ließ auch nicht locker, als die erste Gruppe „Nine Treasures“ am späten Vormittag den Musik-Marathon eröffnete. Insgesamt spielen zwanzig Bands aus dem In-und Ausland bis jeweils 1 Uhr nachts.

Tornesch Das Museum der Kulturgemeinschaft auf dem Mölln-Hof an der Kaffeetwiete hat am Sonntag, 2. Juli, wieder seine Türen offen. Interessierte sind von 14 bis 17 Uhr willkommen, sich die volkskundliche Sammlung zu Handwerk, Land- und Hauswirtschaft vergangener Zeiten anzusehen und bei einer Tasse Kaffee mit Mitgliedern der Kulturgemeinschaft, die das Museum betreuen, ins Gespräch kommen. Die Mitglieder des Arbeitskreises Mölln-Hof führen auch gerne durch die verschiedenen Bereiche der Ausstellung und geben Erläuterungen zu den Exponaten.

Hamburg Wohnungen „von der Stange“ sollen helfen den akuten Wohnungsmangel in Hamburg zu beheben. Dafür hat sich der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) gestern bei der Vorlage einer Studie zum „seriellen Bauen“ ausgesprochen. Die Idee dahinter: Dank standardisierter Module und Typenhäusern wäre Wohnraum schneller und billiger zu errichten. Laut den Autoren wären bei konsequenter Umsetzung des Prinzips Kosteneinsparungen von bis zu 20 Prozent möglich. Mehr Infos zu dem Thema finden Sie hier.

erstellt am 01.Jul.2017 | 06:00 Uhr