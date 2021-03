Voting des Tages : SH ermöglicht Selbsttests für alle Schüler – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

18. März 2021, 18:00 Uhr

Wie es konkret am besten geht, will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) jeder Schule selbst überlassen. Aber eine „Empfehlung“ hat sie doch parat: „Eine Testraße zum Durchschleusen“ in einem besonders großen Raum wäre eine gute Idee. Ansonsten: „Notfalls kann man das auch gut ins Unterrichtsgeschehen einbauen.“ Ab kommender Woche einmal pro Woche kann sich jeder Schüler in Schleswig-Holstein selbst auf eine Corona-Infektion testen. Die entsprechenden Testkits werden derzeit ausgeliefert.

Wir fragen daher heute:

SH ermöglicht Selbsttests für alle Schüler – wie stehen Sie dazu? Das ist eine gute Idee, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Keine gute Idee. Die Schulen sollten lieber wieder schließen. Der Schulbetrieb sollte ohne Selbsttests regulär weitergehen. zum Ergebnis

