Schutz für Vögel : Seniorenheim Hasloh setzt auf Naturschutz

Das Hasloher „Haus Am Rehhagen“ hängt mit Vogelkundler Hans-Georg Mäckelmann Nistkästen auf.

von Natascha Thölen

24. April 2018, 16:00 Uhr

Hasloh | „Es ist so drollig, die Tiere anzuschauen. Mein Mann und ich hatten früher im Garten auch einen Nistkasten, den wir immer von unserem Wohnzimmer aus beobachtet haben“, berichtete Gerda Baermann. Die Seniorin aus Niendorf lebt seit einem Jahr im „Haus Am Rehhagen“ in Hasloh und war vergangene Woche mit 30 anderen Bewohnern dabei, als der Hasloher Vogelschützer Hans-Georg Mäckelmann im Park des Seniorenwohnheims acht Nistkästen anbrachte.

Die Idee zu der Aktion hatte Ute Meister, die in der Einrichtung die Heimzeitung verfasst. In Hasloh lebt sie neben Mäckelmann, der vor fünf Jahren begonnen hat, in seiner Gemeinde Brutkästen aufzuhängen. Bereits im Alter von zehn Jahren entdeckte der Rentner seine Leidenschaft für die Ornithologie. Im Laufe seines Lebens hat er alle Vogelschutzgebiete der Welt bereist und sich ein enormes Wissen in der Vogelkunde angeeignet. Der Tierfreund betreut bereits 150 Nistkästen in und um Hasloh und hilft damit jedes Jahr bis zu 800 Jungvögeln.

Für dieses beachtliche ehrenamtliche Engagement wurde Mäckelmann beim Neujahrsempfang 2018 der Gemeinde Hasloh mit dem Umweltpreis ausgezeichnet. „Ich habe eine Vision. Ich möchte erreichen, dass Hasloh die Gemeinde mit den meisten aktiv unterhaltenen Nistkästen wird“, sagte er.

Sein Freund Andreas Duch baut die Kästen, ebenfalls ehrenamtlich. Interessenten können die dekorativen Bruthilfen aus Holz zum Selbstkostenpreis für 15 Euro erwerben. Mäckelmann kommt vorbei, berät beim Anbringen und betreut sie weiter. Dazu gehört eine dreimalige Reinigung pro Jahr. Vom Nistkastenpreis fließen 5 Euro an die Gemeinde Hasloh zurück, damit dort wieder neue Kästen angebracht werden können.

Nicole Brügge, Leiterin des Seniorenwohnheims, war sofort von der Idee begeistert. „Wir haben den Platz in unserem Park, und für die Bewohner ist es einfach schön“, sagte sie. Sie bestellte sechs Nist- und einen speziellen Starenbrutkasten. Mäckelmann brachte zusätzlich eine Nisthilfe für Halbhöhlenbrüter wie dem Zaunkönig oder dem Gartenrotschwanz als Geschenk mit.

Foto: Natascha Thölen

Das Anbringen der Kästen wurde im Seniorenwohnheim zum Aktions-Nachmittag. Brügge war es wichtig, dass die Bewohner daran partizipieren. „Die meisten unserer Senioren kommen vom Land und haben daher eine besondere Affinität zur Natur und zu den Tieren. Sie sollen wissen, wo die Nistkästen hängen. Dann können sie gucken, ob sich etwas tut“, erläuterte die Leiterin. „Zurzeit sind die Vögel noch dabei, ihre Nester zu bauen, aber schon bald werden die Jungvögel bis zu 900 Mal am Tag von morgens um sechs bis abends um 21 Uhr von ihren Eltern gefüttert werden. Das ist besonders schön und interessant“, erklärte Mäckelmann den Senioren während eines kleinen spontanen Vogelkunde-Vortrags.

Sein größter Lohn sei es, wenn er durch seine Tätigkeit wieder Vögel zu Gesicht bekomme, die es viele Jahre lang in der Gegend nicht mehr gab, wie etwa der Stieglitz oder der Graue Fliegenschnepper, den er sogar schon seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hatte.

Als Tipp gab Mäckelmann Brügge mit, im Park noch eine kleine Wildblumen- oder Wildkräuterwiese anzulegen, damit die Zahl der Insekten steige. „Die Jungvögel brauchen unbedingt tierisches Eiweiß“, erläuterte der Experte.

Für die Vogel-Eltern brachte der Vogelkundler eine große Kiste Meisenknödel und Beutel mit Erdnüssen als Futter mit, damit sie die Insekten an ihren Nachwuchs verfüttern können. „Ein nachhaltiges Beispiel für aktiven Naturschutz und eine gelungene Abwechslung im Alltag der Heimbewohner“, befand Heimleiterin Brügge. Wer Interesse hat, ebenfalls Nistkästen aufzuhängen, meldet sich bei Mäckelmann unter Telefon (0 41 06) 6 08 98.