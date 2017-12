Kliniken in Pinneberg und Wedel : Selbsthilfegruppen: Flyer aus den Kliniken verbannt

vergrößern 1 von 1 Foto: Rosenburg 1 von 1

von Bastian Fröhlig

erstellt am 05.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Pinneberg | „Mich hat das Verhalten der Regio-Kliniken enttäuscht und empört“, sagt Hans-Günter Schmidt. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer der Guttempler und ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) ärgert sich darüber, dass die Werbeflyer der Selbsthilfegruppen aus den Eingangsbereichen der Kliniken in Pinneberg und Wedel verbannt worden sind.

„Selbsthilfebewegungen sind neben niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen die vierte Säule im deutschen Gesundheitssystem. Bisher durften die Gruppen mit Flyern für ihre Angebote werben, doch das ist seit September des vergangenen Jahres vorbei“, echauffiert sich Schmidt. Er habe von verschiedenen Selbsthilfegruppen gehört, dass das Auslegen der Flyer generell untersagt sei. Stattdessen solle das Infomaterial an die Ärzte weitergegeben werden.

„Ärzte zu informieren, welche Angebote es gibt, ist gut, aber der direkte Kontakt ist den Gruppen wichtig. Wenn ein Patient beispielsweise ein Suchtproblem hat, möchte er nur selten mit seinem Arzt darüber sprechen, sich aber direkt an eine Organisation wenden können“, sagt Schmidt. „Dort spürt er Solidarität, Fachwissen, bekommt praktische Hinweise zur Problembewältigung, erfährt Ermutigung, bekommt Stärkung und kann häufig seine Erkrankung besser bewältigen.“

Zudem würden auch Angehörige, Familie und Freunde die Informationen und Kontaktadressen nutzen. Schmidts Bitte, die Flyer und Informationsbroschüren wieder auszulegen, blieb unerhört. Daher schaltete Schmidt die Zentrale Kontaktstelle (ZKS) für Selbsthilfe ein.

„Wir haben Gespräche mit den Regio-Kliniken geführt und sind weiter im Gespräch“, sagt Katarina Gabriel von der ZKS. „Wir wünschen uns alle eine gute Lösung für alle Beteiligten, denn wir halten es für wichtig, dass Selbsthilfegruppen die Möglichkeit haben, für ihre Angebote zu werben“, erläutert Gabriel. Ob dies in Form von Flyern oder anderweitig geschehen soll, ließ sie offen.

Im September dieses Jahres kam die endgültige Absage. „Es wurde für touristische Angebote wie den ,König der Löwen’ geworben, aber nicht für die ehrenamtlichen Hilfsangebote. Diese passen vermutlich nicht mehr ins Konzert der Kliniken“, spekuliert Schmidt. Er ist sauer: „Wenn man Werbung der Regio-Kliniken liest, ist die Rede von Kommunikation und menschlicher Nähe. Ich fühle mich aber nur noch verarscht.“

„Wir haben immer gut mit den Selbsthilfegruppen zusammengearbeitet und machen das weiterhin. Ihre Arbeit ist uns wichtig“, sagt Sebastian Kimstädt, Pressesprecher der Regio-Kliniken. Die Verbannung der Flyer sei eine Entscheidung, die alle treffe. „Viele schauen sich die Flyer an, lassen sie aber liegen, so dass es sehr unordentlich aussieht. Daher haben wir die Auslagemöglichkeiten massiv eingeschränkt“, erläutert Kimstädt. D

as gelte nicht nur für Selbsthilfegruppen, sondern auch für touristische Angebote und auch Informationen der Regio-Kliniken. „Wir haben unsere eigenen Publikationen auch eingeschränkt“, so Kimstädt. „Wir haben den Vertrag mit einem externen Dienstleister im vergangenem Jahr gekündigt. Sollte Werbung für Musicals noch vor Ort gewesen sein, dann lag es an der zeitlichen Überschneidung. Mittlerweile wurde der Vertrag beendet und auch diese Flyer verbannt.“

Derzeit befänden sich die Regio-Kliniken in Gesprächen mit der ZKS. „Wir weisen im Versorgungs- und im Entlassmanagement auf die Selbsthilfegruppen hin und überlegen derzeit mit der ZKS, wie wir die Kommunikation verbessern können“, sagt Kimstädt. Auf der Internetseite der Regio-Kliniken werde bereits auf Angebote hingewiesen. Das solle nun ausgebaut werden. „Wir haben bereits ein attraktives und informatives Angebot aufgebaut, das wir stetig verbessern“, verspricht Kimstädt.

Für Schmidt zu wenig. Er will sich nun an den schleswig-holsteinischen Gesundheitsminister Heiner Garg wenden. „Ich bin gespannt, was man im Ministerium zu der Verbannung der Selbsthilfegruppen sagt.“