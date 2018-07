Selbsthilfe bei Prostatakrebs

von René Erdbrügger

25. Juli 2018, 12:30 Uhr

Die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Pinneberg trifft sich heute von 19 Uhr an

im Haus Quellental,

Wittekstraße 2 in Pinneberg. Betroffene Männer und Angehörige können sich in der Gruppe austauschen, sich gegenseitig unterstützen und informieren. Es geht allerdings auch darum, über

Prostatakrebs aufzuklären. Das sogenannte Prostatakarzinom ist in Deutschland die mit Abstand häufigste Krebserkrankung beim Mann. Wird Prostatakrebs in einem frühen, gut behandelbaren Stadium entdeckt, bestehen indes gute Heilungschancen.